Белгородская область удержалась в тройке лидеров в рейтинге ГТО

Всего регистрацию на сайте ГТО во втором квартале года прошли свыше 200 тыс. человек, однако из-за коронавирусных ограничений нормативы сдали лишь 13% зарегистрированных участников. В центры тестирования пришли более 26 тыс. человек, 586 из которых — инвалиды. По данным ТАСС, с апреля по конец июня испытания прошли 87% участников.