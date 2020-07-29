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Белгородская область удержалась в тройке лидеров в рейтинге ГТО

29 июля 2020, 13:55
Фото: futurerussia.gov.ru
Пандемия коронавируса хоть и внесла некоторые изменения в проведение испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» в рамках нацпроекта «Демография», но всё же не помешала двум десяткам тысяч граждан сдать нормы. По итогам второго квартала Белгородская область удержала своё место в тройке регионов-лидеров.

Всего регистрацию на сайте ГТО во втором квартале года прошли свыше 200 тыс. человек, однако из-за коронавирусных ограничений нормативы сдали лишь 13% зарегистрированных участников. В центры тестирования пришли более 26 тыс. человек, 586 из которых — инвалиды. По данным ТАСС, с апреля по конец июня испытания прошли 87% участников.

Среди регионов на первой строчке по итогам проведения комплекса ГТО во втором квартале осталась Воронежская область. Остальные тоже удержали свои места: Краснодарский край — на втором, Белгородская область — на третьем. Золотые знаки отличия получили 13 457 участников, серебряные — 5232, бронзовые — 3897.

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