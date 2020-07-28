В Белгородской области в июле бешенство установили у лисы и кошки

В июле в регионе бешенство подтвердили у кошки и лисы, привезённых из Шебекинского горокруга и Белгородского района.
С начала 2020 года в Белгородской области зарегистрировали 30 случаев заболевания животных. Всего в лабораториях проверили 148 проб патологического материала.
Большую часть заражённых составляют лисы — 12 заболевших особей. Для сравнения: за семь месяцев прошлого года выявили 22 случая бешенства. Однако на диких лис пришлось только два из них.
Ранее карантин по бешенству ввели в нескольких населённых пунктах региона, в том числе на бульваре Юности в Белгороде. Также сообщалось, что из-за бешенства власти региона планировали в два раза сократить численность лис в Белгородской области.