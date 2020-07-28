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В Белгородской области в июле бешенство установили у лисы и кошки

28 июля 2020, 15:03
Фото: ИА «Бел.Ру»
Заражённых животных обнаружили в Белгородском районе и Шебекинском горокруге. Общее количество выявленных случаев заболевания увеличилось до 30, большую часть составляют лисы, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В июле в регионе бешенство подтвердили у кошки и лисы, привезённых из Шебекинского горокруга и Белгородского района.

С начала 2020 года в Белгородской области зарегистрировали 30 случаев заболевания животных. Всего в лабораториях проверили 148 проб патологического материала.

Большую часть заражённых составляют лисы — 12 заболевших особей. Для сравнения: за семь месяцев прошлого года выявили 22 случая бешенства. Однако на диких лис пришлось только два из них.

Ранее карантин по бешенству ввели в нескольких населённых пунктах региона, в том числе на бульваре Юности в Белгороде. Также сообщалось, что из-за бешенства власти региона планировали в два раза сократить численность лис в Белгородской области.

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#Новости#Бешенство#Кошка#Лиса#Россельхозадзор#Белгородская область#Общество
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