Роструд проверил МПЗ «Агро-Белогорье» после аварии

В аналитической системе «СПАРК-Интерфакс» появилась информация о том, что на мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорье» прошла внеплановая проверка. Мероприятия проводил Роструд из-за сообщения о несчастном случае.
В документах проверки указано, что с пятью сотрудниками произошёл несчастный случай, однако Роструд нарушений не выявил. Подробности инцидента в документе отсутствуют.
На самом МПЗ «Агро-Белогорье» ИА «Бел.Ру» пояснили, что причиной внепланового визита ведомства стало ДТП. Автомобиль, развозящий сотрудников по домам, попал в дорожно-транспортное происшествие не по вине водителя со стороны МПЗ. Таким образом, нарушений со стороны компании не было.