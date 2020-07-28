Роструд проверил МПЗ «Агро-Белогорье» после аварии

На самом МПЗ «Агро-Белогорье» ИА «Бел.Ру» пояснили, что причиной внепланового визита ведомства стало ДТП. Автомобиль, развозящий сотрудников по домам, попал в дорожно-транспортное происшествие не по вине водителя со стороны МПЗ. Таким образом, нарушений со стороны компании не было.