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Роструд проверил МПЗ «Агро-Белогорье» после аварии

28 июля 2020, 07:50
Фото: Бел.Ру
В документах ведомства указано, что поводом для внеплановой проверки стал несчастный случай с пятью сотрудниками предприятия. Проверка не выявила нарушений, вины компании нет.

В аналитической системе «СПАРК-Интерфакс» появилась информация о том, что на мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорье» прошла внеплановая проверка. Мероприятия проводил Роструд из-за сообщения о несчастном случае.

В документах проверки указано, что с пятью сотрудниками произошёл несчастный случай, однако Роструд нарушений не выявил. Подробности инцидента в документе отсутствуют.

На самом МПЗ «Агро-Белогорье» ИА «Бел.Ру» пояснили, что причиной внепланового визита ведомства стало ДТП. Автомобиль, развозящий сотрудников по домам, попал в дорожно-транспортное происшествие не по вине водителя со стороны МПЗ. Таким образом, нарушений со стороны компании не было.

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