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Россиянам пообещали рост реальных пенсий до 2024 года

28 июля 2020, 08:00
Фото: Бел.Ру
В России не планируют замораживать выплаты пенсионеров, поскольку их индексацию определяет федеральный нормативный акт. Разговоры о возможной заморозке пенсий начались после того, как глава государства Владимир Путин утвердил указ, устанавливающий цели развития РФ на ближайшее десятилетие.

По закону, с 2021 по 2024 годы индексация пенсий должна превысить прогнозируемую инфляцию. Как пишут «Новые Известия» со ссылкой на Минтруд, с начала следующего года выплаты вырастут на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%, а в последующие два года — на 5,4% и 5,5%, что обеспечит рост реальных пенсий. Дальше выплаты будут зависеть от увеличения доходов бюджета ПФР.

Ранее в кабмине выступили с инициативой не увеличивать в следующем году заработные платы госслужащих. По мнению экспертов, это решение — политическое, которое нужно для того, чтобы показать гражданам, что чиновники тоже терпят убытки.

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