Россиянам пообещали рост реальных пенсий до 2024 года

По закону, с 2021 по 2024 годы индексация пенсий должна превысить прогнозируемую инфляцию. Как пишут «Новые Известия» со ссылкой на Минтруд, с начала следующего года выплаты вырастут на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%, а в последующие два года — на 5,4% и 5,5%, что обеспечит рост реальных пенсий. Дальше выплаты будут зависеть от увеличения доходов бюджета ПФР.