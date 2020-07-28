Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Льготные проездные получат все белгородские студенты-очники

28 июля 2020, 09:07
Фото: Бел.Ру
При этом у них должно быть российское гражданство, а льготы получат также студенты с ограниченными возможностями здоровья очно-заочной формы обучения, пояснили в департаменте цифрового развития Белгородской области.

С 1 сентября льготный проезд получат не только студенты-бюджетники, уточнили в ведомстве после сообщений об этом в СМИ. Электронный проездной могут оформить все граждане России, обучающихся и на бюджетной, и на платной основе на очных отделениях белгородских вузов.

Льгота положена и российским студентам-заочникам с ОВЗ.

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало, что электронные льготные проездные билеты должны появиться во всех районах Белгородской области. Студенты могут оформить заявление через региональный портал госуслуг. В месяц им будут начислять 18 поездок стоимостью 10 рублей каждая, а всего льгота охватит более 52 тыс. учащихся и аспирантов вузов, а также почти 22 тыс. студентов ссузов.

Материалы по теме
Оплата проезда по безналу в Белгороде сократит количество льготных поездокВ Белгородской области начал действовать льготный проезд для дачниковЭлектронные льготные проездные билеты появятся во всех районах Белгородской области
#Новости#Студенты#Льготы#Департамент цифрового развития#Проездной#Общественный транспорт#Автобус по расписанию#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18