Льготные проездные получат все белгородские студенты-очники

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало, что электронные льготные проездные билеты должны появиться во всех районах Белгородской области. Студенты могут оформить заявление через региональный портал госуслуг. В месяц им будут начислять 18 поездок стоимостью 10 рублей каждая, а всего льгота охватит более 52 тыс. учащихся и аспирантов вузов, а также почти 22 тыс. студентов ссузов.