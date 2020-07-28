Когда медицина бессильна: как белгородцев лечат от COVID-19 амулетами и смартфонами

Интернет-сервис для размещения объявлений «Авито» тоже не остаётся в стороне. На сайте также предлагают блокаторы вирусов. Правда, в Белгороде таковых нет, но если убрать привязку к городу, выбор огромен. Ради такого дела можно и доставкой воспользоваться. Все они работают, судя по описанию, по единому принципу. Специальная жидкость в баночке смешивается с гелем, который идёт в комплекте. Субстанция затвердевает и готова к борьбе с вирусами. Достаточно просто убрать баночку подальше от солнечных лучей, детей и металлических изделий. Пишут, что активное веществе этих блокаторов — обычный хлор. Запах в комнате, где он находится, соответствующий. Цены на этих «вирусных убийц» разные: предлагают купить за 2000 рублей, но можно найти и бюджетные варианты — 900, 700, 400 рублей.