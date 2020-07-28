Когда медицина бессильна: как белгородцев лечат от COVID-19 амулетами и смартфонами

Говорят, на войне все средства хороши. Эту фразу теперь вставляют везде и по любому поводу. Ею, наверное, руководствуются и те, кто решает обратиться к альтернативным методам лечения или защиты от коронавируса. Методов таковых, как выяснила корреспондент ИА «Бел.Ру», в Белгородской области и в интернете в целом предостаточно.
В мае 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о создании вакцины от коронавируса, точнее, только о проработке этого вопроса на государственном уровне. Мол, самого препарата ещё нет, но мы это обсуждаем.
Тем временем, согласно опросу населения, более трети взрослых россиян не готовы к прививке от коронавируса. 59% опрошенных готовы прививаться только в случае изобретения на 100% действенной и проверенной вакцины. 26% готовы к прививкам от COVID-19 в любом случае. Причём мужчины в этом вопросе решительнее — «за» выступили 63%.
В белгородских больницах от коронавируса лечили различными препаратами: температуру сбивают жаропонижающими, пневмонию лечат спецлекартсвами, вирус убивают препаратами для ВИЧ-инфицированных, иммуноглобулинами и медикаментами от малярии. Схема такова, потому что вирус новый и одного специализированного препарата не было.
Позже власти заявили о закупке лекарства от коронавируса с 1 июня. Выбор пал на «Авифавир», который одобрили в Минздраве. На первую партию из 300 упаковок в регионе потратили 6,6 млн рублей. Её должны были поставить уже к 1 июля. Однако замначальника областного депздарва Людмила Крылова уточняла, что препарат этот не для всех, а лишь для пациентов с осложнениями. Для остальных вполне подойдёт способ лечения, которым пользовались ранее.
Казалось бы, нашли верный способ лечения, деньги выделили. Но и тут не обошлось без «но». Японцы опровергли эффективность первого в мире лекарства от новой коронавирусной инфекции, которую стали закупать регионы России. Выяснили, что оно может быть опасно. В составе «Авифавира» есть действующее вещество «Фавипиравир», созданное японской корпорацией. В самой Японии препарат открыто не распространяют, а держат про запас на случай эпидемии гриппа. Испытания показали бесполезность «Фавипиравира» при коронавирусе, а учёный и профессор-вирусолог Альштейн даже назвал его опасным. Препарат вызывает серьёзные побочные эффекты и крайне негативно сказывается на организме беременных женщин, вплоть до рождения детей с патологиями.
Получается, одного проверенного средства от COVID-19 пока нет. Вирус лечат то разными препаратами, то закупают сомнительные лекарства. Тем временем для особо мнительных или переживающих по конкретным причинам в соцсетях и на отдельных сайтах появился богатый выбор альтернативного лечения. Одно из них даже предложил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
В марте на встрече митрополита Иоанна с журналистами владыка заявил, что во времена неблагоприятной эпидобстановки в связи с распространением коронавируса важны не только меры санитарной защиты, но и духовной. Для этого ежедневно в храмах Белгородской области пять раз в день звонят в колокола. Продолжительность звона должна быть не более трёх минут, но это, по мнению митрополита Белгородского и Старооскольского, благоприятно скажется на духовной составляющей людей в такое нелёгкое время.
В своём решении митрополия основывалась на научных исследованиях в области квантовой физики и теориях волнового безматериального мира. Кроме того, Иоанн упомянул, что во времена эпидемии на Руси всегда звучал колокольный звон. Но, несмотря на это, крестный ход владыка назвал неоправданным в сложившейся ситуации с COVID-19. Богослужение нужно — оно укрепляет людей через службу, а от крестного хода можно пока воздержаться. Главное — не поддаваться страху, не паниковать и здраво мыслить.
Всегда найдутся те, кто оценит чужие идеи, и те, кто окажется категорически против. Так вышло и с предложением митрополита. Под новостью о колокольном звоне в «Яндекс.Районах» собралось немало комментариев. Так, Владимир Р. назвал такие высказывания выгодным пиаром на теме коронавируса.
Всегда и во все времена найдутся люди, желающие «погреть руки» и поиметь свою выгоду (или попиариться) на каждой беде человеческой! Кто-то медицинские маски продает втридорога, а кто-то идеи толкает. Владимир Р.
Судя по комментариям, у Владимира немало единомышленников, но остальная часть комментаторов поделилась на два лагеря: одни предлагали различные ссылки с видео, в которых рассказывают об исследованиях лечебных свойств колокольного звона, приводили в пример статьи учёных и исследователей. Другие же предпочли просто помолиться за несогласных с Иоанном и не спорить с толпой.
Были и те, кто занял сторону нейтралитета и отнёсся к ситуации с юмором, зато советы дал по делу:
Нужно есть лук, чеснок и мёд. Конечно, желательно есть по отдельности. Может и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше! Что очень важно в нынешней ситуации! Александр Ч.
Тем временем, пока люди просто комментирует сказанное, владыка Иоанн действует. В конце марта митрополит пролетел на вертолёте над Белгородской областью в воздушном крестном ходе. Такой необычный способ был выбран именно из-за вируса. Собрать большое скопление людей нельзя, онлайн — тоже не то. Выход нашли: митрополит облетел регион с Тихвинской иконой Божией Матери, иконой святого Николая Ратного и ковчегом с частицами мощей святых.
Если вспомнить выражение «Спрос рождает предложение», то отсюда следует, что не все люди готовы ждать создания действенной вакцины или специального лекарства от коронавируса. Стоит только заглянуть на сайты самых известных международных интернет-магазинов — вам предложат разнообразные варианты, как защитить себя от вирусов.
К примеру, популярный интернет-магазин Wildberries предлагает большой выбор блокаторов вирусов. Цены разные: от 182 рублей (уже со скидкой 35%) до 16 000 рублей. Как вам поможет устройство за 182 рубля — более или менее понятно. Это просто своеобразный крючок, которым можно открывать двери, нажимать кнопки в лифтах, чтобы не трогать это всё руками.
С пояснением действия самого дорогого блокатора вирусов на Wildberries возникла проблема — это обычная медная пластина с гравировкой «Антивирус» на русском и английском языках. На фото продавец предлагает носить пластину с собой в кошельке или сумочке. Пишет, что пластина из 100% меди защитит от вредных воздействий, в том числе от 5G-излучений: «Защищает от вредного воздействия в геопатогенных зонах и 5G-излучений. Срок годности 2 года. На медную пластину записана информация сертифицированных природных веществ и препаратов противовирусного действия».
Сомнительно? Пожалуй! Но, как говорится, не попробуешь — не узнаешь. А желающие испытать защитные свойства меди всё же нашлись. В комментариях люди уточняют срок годности такой пластины и противопоказания. Последних, впрочем, не оказалось. Пластину можно использовать абсолютно всем. Для убедительности продавец добавляет, что у защитных пластин есть заключение об эффективности применения от «Института медицины труда» и Минздрава РФ. Если покопаться на просторах интернета, найти исследования свойств меди действительно можно. Многие убеждены, что она разрушает гены вирусов и бактерий. Почему в таких случаях медь до сих пор не используют в коронавирусных госпиталях — загадка.
Интернет-сервис для размещения объявлений «Авито» тоже не остаётся в стороне. На сайте также предлагают блокаторы вирусов. Правда, в Белгороде таковых нет, но если убрать привязку к городу, выбор огромен. Ради такого дела можно и доставкой воспользоваться. Все они работают, судя по описанию, по единому принципу. Специальная жидкость в баночке смешивается с гелем, который идёт в комплекте. Субстанция затвердевает и готова к борьбе с вирусами. Достаточно просто убрать баночку подальше от солнечных лучей, детей и металлических изделий. Пишут, что активное веществе этих блокаторов — обычный хлор. Запах в комнате, где он находится, соответствующий. Цены на этих «вирусных убийц» разные: предлагают купить за 2000 рублей, но можно найти и бюджетные варианты — 900, 700, 400 рублей.
Но если вы не «ведётесь» на хлорку за 2000 рублей, на «Авито» есть предложение поинтереснее — противовирусный смартфон. Купить его предлагают за 39 990 рублей, но пояснений, как именно телефон борется с вирусами, продавец не оставил. Если судить строго по картинке, то с помощью фонарика.
Сервис для выбора товаров «Яндекс.Маркет» тоже не оставляет своих пользователей без защиты и предлагает противовирусные бейджи. Цена его — всего 250 рублей. Как пишет сам продавец: «Молекулы активно захватывают загрязняющие вещества, выделяя диоксид хлора, который устраняет патогенные источники». Кроме того, сам бейдж состоит полностью из минерала и безопасен. Несмотря на такое подробное описание, товар не слишком популярен. Если верить «Яндекс.Маркету», за последние два месяца его купили 19 человек. Но, если верить медикам, вторая волна коронавируса ожидает нас осенью. Так что у противовирусного бейджа ещё есть шансы. Тем более, в комментариях все довольны результатом.
Для тех, кто не верит в целебные свойства меди или бейджиков из минералов, остаются целители. Таковые в Белгородской области тоже имеются. Клиентоориентированность на уровне: у кого-то целые сайты, кто-то консультирует в Instagram, кто-то предлагает всевозможные виды связи — Viber, WhatsApp, «ВКонтакте». Всё для людей, как говорится.
Так, целитель Серафим живёт не в Белгороде, но сюда приезжает для оказания услуг. Утверждает, что опыт у него целых 12 лет. Предлагает помощь в предсказаниях, финансовых вопросах, проблемах личной жизни и, конечно же, в области здоровья.
«Вопреки стремительному развитию медицины, врачи пока не стали всесильными и некоторые болезни им всё ещё неподвластны. Серафим лечит не только от сглаза и порчи, но и от бесплодия или запущенных недугов», — пишут на сайте целителя. Мы решили узнать, поможет ли Серафим в делах коронавирусных. Написали в WhatsApp.
Потомственный целитель попросил направить своё последнее фото и фотографию правой руки. Сказал, что вирусов никаких не видит, но есть проблемы энергетического характера. Всё это — бесплатно. Узнали, можно ли родных тоже так проверить на недуги. Оказалось, что может, но пока не в городе. Хотели напроситься на личный приём, но он уточнил, что проверять на недуги проще по фото. О стоимости услуг ничего не сказал. Единственное, что известно — приём бесплатный. Цена за лечение «найденных недугов» неизвестна, так как индивидуальна.
В Белгороде у Серафима есть конкурент. Искать его долго не пришлось. В соцсети «ВКонтакте» и Instagram есть страничка целителя Владимира. Стоимость его услуг более конкретна:
На страничке Владимира во «ВКонтакте» мы нашли целебные амулеты. Решили уточнить, поможет ли такой защититься от коронавируса. Целитель заявил, что амулет выполняет любые функции, на которые его запрограммирует сам целитель.
Амулет — это предмет силы. Он выполняет любую программу, которую в него заложит его создатель. Хоть от коронавируса, хоть от метеоритного дождя. Целитель Владимир
Расценки на такие «целительные вещи» у Владимира ещё божеские (особенно если сравнивать с пластиной меди за 16 тыс. рублей) — от 1200 до 3000 рублей. Выбор, как видите, есть.
В завершении материала хотелось бы уточнить, что ИА «Бел.Ру» не рекомендует пользоваться вышеуказанными методами и экспериментировать со своим здоровьем.