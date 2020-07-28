Эксперты Effie Awards Russia оценили «Другие правила» Tele2

Мы очень гордимся тем, что эксперты премии так высоко оценили инициативы Tele2. Ведь Effie — это больше, чем конкурс. Это бенчмарк, который показывает самые заметные бренды, результативные кампании и проекты в индустрии. По итогам 2019 года Tele2 стала второй в общем рейтинге эффективности, поднявшись на три позиции вверх. Это говорит о том, что мы чувствуем тренды и идём впереди рынка не только с точки зрения запуска инновационных продуктов и услуг, но и с позиции эффективности коммуникации с нашими абонентами: нам доверяют и воспринимают как своих. Быть на одной волне со своими клиентами — залог успешного бизнеса в целом.