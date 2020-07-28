«Единая Россия» продолжает популяризировать детский спорт в России

Ранее о важности развития детского спорта в России говорил Владимир Путин. Он дал задание Кабмину донести важность этого вопроса до глав муниципальных и региональных администраций.
«Нужно этим заниматься постоянно. Держать это в поле зрения, в фокусе нашего внимания, не упускать из вида. И обращать на это внимание коллег на всех уровнях», — подчеркнул Владимир Путин.
Эксперты отметили важную роль общественных институтов в развитии детского спорта в нашей стране. Так, в ЕР за данное направление отвечает знаменитая в прошлом фигуристка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина.
По ее словам, важная задача партийного проекта «Детский спорт» – контроль за обеспечением подрастающего поколения необходимой спортивной инфраструктурой. Причем контроль этот ведется на всех этапах – от подачи заявки до приема готового объекта.
Также Роднина рассказала о более узких направлениях в рамках этого проекта. Одно из них – ремонт спортивных залов в сельских школах. Только в этом году было подано более 1100 заявок на подобные работы и создание школьных спортивных секций.
Другой партпроект «Единой России» курирует строительство крупных физкультурно-оздоровительных центров. В 2020 году будут сданы 2 таких объекта, кроме этого, планируется построить еще 10. Из госбюджета на их возведение выделили 1 млрд рублей. Еще 6 млрд рублей выделило правительство на строительство 40 открытых многофункциональных спортивных объектов в 35 регионах.
«Еще одно направление – строительство бассейнов. Здесь «Единая Россия» тоже играет роль медиатора между разными уровнями власти и жителями», – рассказала Роднина.
Так, в прошлом году глава Мурманской области попросил секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака поддержать проект строительства бассейнов при Мурманском арктическом госуниверситете и в городе Коле. В этом году работы будут закончены. Аналогичные проекты запущены и в других регионах. В частности, проектируются бассейны в Иванове, Костроме, Вологде, Новосибирске, Кургане и Магнитогорске. На проект выделено порядка 3 млрд рублей.
Как сообщает сайт партии "Единая Россия, за 2 года работы проектов «Детский спорт» и «Новая школа» для развития региональной спортивной инфраструктуры удалось привлечь свыше 8 млрд рублей. В настоящее время идет работа над формированием заявок на 2021 год.
«Перед тем как дать старт работе, мы общались с местными жителями. Провели работу с каждой площадкой по пониманию того, какие спортивные федерации интересны для каждого конкретного двора. Мы составляли график и привлекали отдельные федерации. В итоге в своей работе тренеры где-то делали упор на гимнастику, где-то - на атлетику. Помимо дворов, занятия проходили на базе школ. Также был получен опыт спортивной медицины, когда мы приходили и давали консультации для жителей пожилого возраста. В планах - масштабировать результаты на другие муниципалитеты. В 2020 году из-за пандемии не удалось реализовать намеченное. Надеемся, что следующий сезон даст нам возможность стартовать и продолжить успешную практику», – сообщил Юрий Дьячков, председатель общественного совета партпроекта «Детский спорт», депутат Белгородского городского совета.