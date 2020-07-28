«Единая Россия» продолжает популяризировать детский спорт в России

«Перед тем как дать старт работе, мы общались с местными жителями. Провели работу с каждой площадкой по пониманию того, какие спортивные федерации интересны для каждого конкретного двора. Мы составляли график и привлекали отдельные федерации. В итоге в своей работе тренеры где-то делали упор на гимнастику, где-то - на атлетику. Помимо дворов, занятия проходили на базе школ. Также был получен опыт спортивной медицины, когда мы приходили и давали консультации для жителей пожилого возраста. В планах - масштабировать результаты на другие муниципалитеты. В 2020 году из-за пандемии не удалось реализовать намеченное. Надеемся, что следующий сезон даст нам возможность стартовать и продолжить успешную практику», – сообщил Юрий Дьячков, председатель общественного совета партпроекта «Детский спорт», депутат Белгородского городского совета.