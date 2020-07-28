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Белгородские учёные доказали, что «педикюр» вызывает у коров стресс

28 июля 2020, 12:13
Фото: сайт НИУ "БелГУ"
В НИУ «БелГУ» выяснили, что обрезка копыт негативно влияет на состояние здоровья крупного рогатого скота, сообщили на сайте вуза.

Учёные НИУ «БелГУ» выяснили, что «педикюр» негативно сказывается на здоровье коров. Крупному рогатому скоту 2-3 раза в год обрезают копыта для того, чтобы избежать роста копытного рога. Оказалось, коровы от этой процедуры испытывают стресс.

Этот стресс приводит к потере веса, снижению сопротивляемости организма и другим последствиям. Исследования клеточного состава крови показали, что в процессе адаптации в крови происходят нейроэндокринные, иммунные и метаболические изменения.

При этом спустя сутки после процедуры признаки стресса у исследованных коров стали ещё более выраженными. Количество лимфоцитов и тромбоцитов снизилось вдвое. Вместе с тем чрезмерного напряжения механизмов адаптации, которое повлияло бы на качество продукции, учёные не выявили.

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