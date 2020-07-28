Белгородские учёные доказали, что «педикюр» вызывает у коров стресс

При этом спустя сутки после процедуры признаки стресса у исследованных коров стали ещё более выраженными. Количество лимфоцитов и тромбоцитов снизилось вдвое. Вместе с тем чрезмерного напряжения механизмов адаптации, которое повлияло бы на качество продукции, учёные не выявили.