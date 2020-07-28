Белгородские учёные доказали, что «педикюр» вызывает у коров стресс

Учёные НИУ «БелГУ» выяснили, что «педикюр» негативно сказывается на здоровье коров. Крупному рогатому скоту 2-3 раза в год обрезают копыта для того, чтобы избежать роста копытного рога. Оказалось, коровы от этой процедуры испытывают стресс.
Этот стресс приводит к потере веса, снижению сопротивляемости организма и другим последствиям. Исследования клеточного состава крови показали, что в процессе адаптации в крови происходят нейроэндокринные, иммунные и метаболические изменения.
При этом спустя сутки после процедуры признаки стресса у исследованных коров стали ещё более выраженными. Количество лимфоцитов и тромбоцитов снизилось вдвое. Вместе с тем чрезмерного напряжения механизмов адаптации, которое повлияло бы на качество продукции, учёные не выявили.