Белгородец задушил отца во время ссоры из-за испорченных саженцев

По данным областного СУ СКР, утром 24 июля в селе Хворостянка Губкинского горокруга 62-летний мужчина отругал своего сына за испорченные саженцы, которые он срезал, когда косил траву. Днём во время распития спиртного они снова поссорились по этому же поводу.
Подозреваемый сначала стал душить отца руками, а после того, как тот перестал сопротивляться, воспользовался шнуром от фонаря. О преступлении 37-летний белгородец сообщил сестре.
Позже мужчина признался и следственным органам, ему предъявлено обвинение. Сейчас он находится под стражей.