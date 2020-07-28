Белгородец задушил отца во время ссоры из-за испорченных саженцев

По данным областного СУ СКР, утром 24 июля в селе Хворостянка Губкинского горокруга 62-летний мужчина отругал своего сына за испорченные саженцы, которые он срезал, когда косил траву. Днём во время распития спиртного они снова поссорились по этому же поводу.