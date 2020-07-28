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Белгородец задушил отца во время ссоры из-за испорченных саженцев

28 июля 2020, 10:31
Фото: Бел.Ру
В Губкине расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего жителя округа, который признался в убийстве. По версии следствия, мужчина задушил своего отца во время бытовой ссоры.

По данным областного СУ СКР, утром 24 июля в селе Хворостянка Губкинского горокруга 62-летний мужчина отругал своего сына за испорченные саженцы, которые он срезал, когда косил траву. Днём во время распития спиртного они снова поссорились по этому же поводу.

Подозреваемый сначала стал душить отца руками, а после того, как тот перестал сопротивляться, воспользовался шнуром от фонаря. О преступлении 37-летний белгородец сообщил сестре.

Позже мужчина признался и следственным органам, ему предъявлено обвинение. Сейчас он находится под стражей.

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#Новости#Убийство#Ссора#Следственный комитет#Криминал#Происшествия
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