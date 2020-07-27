Работающим пенсионерам повысят пенсию

Пенсионеры, которые официально работали в 2019 году, с августа будут получать повышенную пенсию. Прибавка ограничена, максимальная сумма будет равняться трём пенсионным баллам. В денежном эквиваленте это около 280 рублей.
Перерасчёт страховой пенсии ожидает получателей пенсий по старости и по инвалидности, которые официально работали в 2019 году.
По информации белгородского отделения Пенсионного фонда, в регионе проживает более 451 тысячи пенсионеров по старости и инвалидности. При этом около 100 тысяч человек продолжают работать.
Стоит отметить, что размер прибавки будет зависеть не от количества отработанных лет, а от уровня зарплаты пенсионера за 2019 год. Поэтому прибавки будут индивидуальными.