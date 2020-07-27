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Работающим пенсионерам повысят пенсию

27 июля 2020, 14:23
Фото: Надежда Суржина / Бел.Ру
В белгородском отделении Пенсионного фонда сообщили, что с августа пенсионеры, которые работали в 2019 году, будут получать повышенные страховые пенсии. Максимальная прибавка равняется трём пенсионным баллам.

Пенсионеры, которые официально работали в 2019 году, с августа будут получать повышенную пенсию. Прибавка ограничена, максимальная сумма будет равняться трём пенсионным баллам. В денежном эквиваленте это около 280 рублей.

Перерасчёт страховой пенсии ожидает получателей пенсий по старости и по инвалидности, которые официально работали в 2019 году.

По информации белгородского отделения Пенсионного фонда, в регионе проживает более 451 тысячи пенсионеров по старости и инвалидности. При этом около 100 тысяч человек продолжают работать.

Стоит отметить, что размер прибавки будет зависеть не от количества отработанных лет, а от уровня зарплаты пенсионера за 2019 год. Поэтому прибавки будут индивидуальными.

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