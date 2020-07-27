На ж/д станции в Прохоровке открылся музей к 75-летию Великой Победы

Это (открытие музея — прим. ред.) сделано для того, чтобы то, что происходило на этой земле 77 лет назад, не было никогда забыто. К сожалению, прошли годы, и кроме того, что в памяти нашего народа это осталось навсегда, по обе стороны границы стали появляться те, кто пытается оспорить: было ли вообще это важно? А было ли вообще такое сражение? Кто был победителем? Для того чтобы ещё многие годы не было сомнений в том, что происходило здесь, надо посмотреть на это. Это надо и тем, кто только подрастает, и тем пассажирам, которые будут приезжать в Прохоровку. Сергей Задорин, начальник ЮВЖД филиала АО «Российские железные дороги»