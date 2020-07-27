На ж/д станции в Прохоровке открылся музей к 75-летию Великой Победы

24 июля в стенах железнодорожного вокзала на станции «Прохоровка» в Белгородской области открылся музей к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Любой приезжий в Прохоровку или ожидающий здесь пересадку может провести время с пользой. Добраться до знаменитого Прохоровского поля и осмотреть там всё за ограниченное время не удастся, но небольшой кусочек истории прямо на вокзале теперь доступен любому желающему.
Это (открытие музея — прим. ред.) сделано для того, чтобы то, что происходило на этой земле 77 лет назад, не было никогда забыто. К сожалению, прошли годы, и кроме того, что в памяти нашего народа это осталось навсегда, по обе стороны границы стали появляться те, кто пытается оспорить: было ли вообще это важно? А было ли вообще такое сражение? Кто был победителем? Для того чтобы ещё многие годы не было сомнений в том, что происходило здесь, надо посмотреть на это. Это надо и тем, кто только подрастает, и тем пассажирам, которые будут приезжать в Прохоровку. Сергей Задорин, начальник ЮВЖД филиала АО «Российские железные дороги»
Здесь можно прослушать 14-минутный исторический экскурс, посмотреть на мини-копии боевой техники, которую использовали в сражении на Курской дуге, увидеть инфразвуковой вечный огонь и капсулы со священной землёй из различных городов-героев: Мурманска, Волгограда, Воронежа, Севастополя и др. Здесь же организовали небольшую комнату, стилизованную под землянку военного времени: на деревянной стене — легендарный автомат ППШ и плакат с изображением И. В. Сталина, рядом — манекен в форме генерала Красной Армии, военная карта и предметы солдатского быта.
Все собранные здесь экспонаты, так или иначе, связаны с Юго-Восточной железной дорогой и теми, кто трудился тут в военные годы. Без них победа в Великой Отечественной была бы невозможна. Именно поэтому начальник ЮВЖД выразил надежду, что открытие подобных музеев станет традицией и для других регионов России.
Помимо Сергея Задорина, на открытие музея собрались замначальника департамента строительства и транспорта Александр Логвинов, замначальника департамента внутренней и кадровой политики, начальник управления культуры Константин Курганский. К церемонии открытия присоединились глава администрации Прохоровского района Сергей Канищев, председатель дорожного профсоюза Андрей Гарин и директор федерального государственного музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Овчарова. Наталья Ивановна напомнила, что именно благодаря железной дороге началось строительство самой Прохоровки. Поэтому музей, связанный с военной жизнью железнодорожников, так важен.
Сюда приезжали наши императоры, известные люди, а когда в 1918 году установилась демаркационная линия, на нашей станции находилось правительство Белгородской области. На этом месте был сформирован 5-й Курский Советский полк. 5 сентября 1918 года с этой станции на фронт отправляли солдат. Здесь переходил демаркационную линию батька Махно, чтобы встретиться со Скоропадским. Сюда же приезжал Калинин, чтобы воспользоваться телеграфом. Конечно, железная дорога внесла огромный вклад в победу (во время Великой Отечественной войны — прим. ред). Наталья Овчарова, директор федерального государственного музея-заповедника «Прохоровское поле»
Подготовкой к открытию и подборкой экспонатов для музейной станции занимались сотрудники железной дороги. По словам Сергея Задорина, позже РЖД выпустит материал с подробностями, как проходила подготовка экспонатов, какие возникали вопросы при восстановлении техники, при корректном её размещении и т. д.
Помимо открытия музея 24 июля на прохоровской ж/д станции сертификатом ОАО «РЖД» наградили 15-тысячного пассажира туристического поезда «Белгород — Прохоровка».
Напомним, что к 77-й годовщине Прохоровского танкового сражения открыли музей «Битва за оружие». Его экспонаты рассказывают о тружениках тыла, о заводах военных лет, о Советской экономике перед войной, разработках учёных тех лет и эвакуации. На строительство нового объекта культуры ушло 1,2 млрд рублей.
Кроме того, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и годовщине Прохоровского сражения открыли новую трассу. Четырёхполосную дорогу построили за девять месяцев, потратив на неё 4,7 млрд рублей из федерального бюджета.