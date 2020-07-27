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Белгородскому инспектору труда грозит штраф до 2 млн рублей за получение взятки

27 июля 2020, 13:10
Фото: pixabay.com
Также по ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса его могут лишить свободы на срок от трёх до восьми лет, сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Белгорода.

22 июля суд избрал для государственного инспектора труда Карнаухова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Мужчина обвиняется в получении взятки в 50 тысяч рублей от директора ООО, занимающегося коммерческой деятельностью в регионе. За эти деньги инспектор не должен был привлекать Общество и его руководителя к ответственности за административные правонарушения.

Санкции инкриминируемой статьи предполагают наказание в виде штрафа до 2 млн рублей или в размере до 70-кратной суммы взятки, а также лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.

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