Белгородскому инспектору труда грозит штраф до 2 млн рублей за получение взятки

22 июля суд избрал для государственного инспектора труда Карнаухова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Мужчина обвиняется в получении взятки в 50 тысяч рублей от директора ООО, занимающегося коммерческой деятельностью в регионе. За эти деньги инспектор не должен был привлекать Общество и его руководителя к ответственности за административные правонарушения.
Санкции инкриминируемой статьи предполагают наказание в виде штрафа до 2 млн рублей или в размере до 70-кратной суммы взятки, а также лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.