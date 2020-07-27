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Активисты нашли нарушения при реконструкции белгородских дворов

27 июля 2020, 11:45
Фото: ОНФ в Белгородской области
Мониторинг дворов в Белгородской области показал, что не везде реконструкция по проекту «Комфортная городская среда» выполняется в соответствии с требованиями. Так, ряд проблем и нарушений эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ выявили во время рейда в Шебекинском горокруге.
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ОНФ

Активисты обнаружили, что работы до сих пор не начались во дворе у трёх домов на ул. Рабочая, 1, в пер. Рабочий, 2 и на ул. Мичурина, 3. Кроме этого, жители даже не знали о планах по реконструкции — власти не обсуждали с ними дизайн-проект, планы и смету. На документе, как отметили в региональном отделении ОНФ, нет ни одной подписи жителей домов.

Координатор центра Валерий Тимофеев заметил, что торги по этому двору проведены, смета составлена. Но с гражданами ничего не обсудили, что ставит под угрозу основную задачу проекта — учёт мнения жителей. Через час после отъезда общественников во дворе появилась информационная табличка со сроками проведения работ.

На ул. Мелиораторов, 1-5 в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа активисты не заметили, что власти и подрядчик исправили выданные ранее замечания по реконструкции двора. По-прежнему жители жалуются на отсутствие водоотвода.

Помимо этого, канализационные люки оказались высоко, у мусорной площадки нет целостного ограждения, а спортивную площадку закатали асфальтом. Эти замечания активисты проговорили в конце 2019 года, но жители домов до сих пор ждут устранения нарушений и не подписывают закрывающие документы.

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