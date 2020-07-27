Активисты нашли нарушения при реконструкции белгородских дворов

Активисты обнаружили, что работы до сих пор не начались во дворе у трёх домов на ул. Рабочая, 1, в пер. Рабочий, 2 и на ул. Мичурина, 3. Кроме этого, жители даже не знали о планах по реконструкции — власти не обсуждали с ними дизайн-проект, планы и смету. На документе, как отметили в региональном отделении ОНФ, нет ни одной подписи жителей домов.