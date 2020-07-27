Активисты нашли нарушения при реконструкции белгородских дворов

Активисты обнаружили, что работы до сих пор не начались во дворе у трёх домов на ул. Рабочая, 1, в пер. Рабочий, 2 и на ул. Мичурина, 3. Кроме этого, жители даже не знали о планах по реконструкции — власти не обсуждали с ними дизайн-проект, планы и смету. На документе, как отметили в региональном отделении ОНФ, нет ни одной подписи жителей домов.
Координатор центра Валерий Тимофеев заметил, что торги по этому двору проведены, смета составлена. Но с гражданами ничего не обсудили, что ставит под угрозу основную задачу проекта — учёт мнения жителей. Через час после отъезда общественников во дворе появилась информационная табличка со сроками проведения работ.
На ул. Мелиораторов, 1-5 в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа активисты не заметили, что власти и подрядчик исправили выданные ранее замечания по реконструкции двора. По-прежнему жители жалуются на отсутствие водоотвода.
Помимо этого, канализационные люки оказались высоко, у мусорной площадки нет целостного ограждения, а спортивную площадку закатали асфальтом. Эти замечания активисты проговорили в конце 2019 года, но жители домов до сих пор ждут устранения нарушений и не подписывают закрывающие документы.