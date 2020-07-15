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Posted 15 июля 2020, 12:24

Published 15 июля 2020, 12:24

Modified 18 сентября 2022, 10:34

Updated 18 сентября 2022, 10:34

Впечатляющие возможности нового ритуального агентства

Впечатляющие возможности нового ритуального агентства

15 июля 2020, 12:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Вполне понятно желание людей организовать проводы в последний скорбный путь дорогого сердцу человека на должном уровне. К сожалению, нам эту задачу далеко не всегда удаётся решить.

Причина заключается вовсе не в нехватке средств, ведь квалифицированные специалисты способны в пределах скромного бюджета провести приличные похороны. Дело в упущенных мелочах, несогласованности действий, которые приводят к путанице и портят и без того ослабленные нервы родным усопшего. Теперь в Нижнем Новгороде вполне достаточно совершить единственный телефонный звонок для того, чтобы заказать гарантированно достойную похоронную процессию. Открытие представительства крупнейшей московской службы хорошо отразилось на ритуальном рынке, привело к ужесточению стандартов в столь тонком сегменте.

Разумный выбор

Жители города тепло отзываются о сотрудниках фирмы, наряду с профессионализмом проявляющих человеческое участие в процессе сотрудничества. Особо надо подчеркнуть, что в случае острой необходимости сотрудники оказывают помощь в тех вопросах, которые не относятся к сфере их компетенции. На этих людей можно целиком положиться при нехватке времени, они всегда справляются с задачами, независимо от их особенностей и уровня сложности. Вкратце обозначим вопросы, которые решают прибывшие по первому звонку агенты:

  • Оказывается содействие в подготовке, получении документов, без которых нельзя провести церемонию.
  • Должным образом происходит подготовка усопшего. Телом занимаются профессионалы, досконально владеющие современными технологиями бальзамирования. Умершему подбирается одеяние, соответствующее возрасту и вкусовым предпочтениям родственников. Предоставляются все необходимые текстильные вещи, включая подушки, покрывало.
  • Уровень профессионализма персонала настолько высок, что груз 200 без заминок доставляется не только из других регионов страны, но и из-за рубежа. Представители готовы оперативно отправить тело за рубеж, подготовив полный пакет необходимой документации.
  • В ходе скорбного мероприятия оказывается транспортное сопровождение, вызываются священнослужители для проведения религиозных обрядов. Организация предоставляет носильщиков для выноса покойного и занимается подбором хорошего участка.

Полное сопровождение клиента

Кстати, скорбящим родственникам, nn.ritual.ru предоставляет продукцию ритуального назначения в полном ассортименте. Утомлённым бессонными ночами людям не надо ездить по городу в поисках приличных, недорогих аксессуаров. Служба сумела заключить контракты с непосредственными производителями, создающими красивые венки, безупречные гробы и иные аксессуары. Политика направлена на минимизацию наценок, заказчики неплохо экономят в процессе обслуживания.

На правах рекламы

#Новости#Общество#Ритуальные услуги#Нижний новгород
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