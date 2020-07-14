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Posted 14 июля 2020,, 09:13

Published 14 июля 2020,, 09:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Соцработники Белгородской области получат выплаты за допнагрузку

14 июля 2020, 09:13
Правительство Белгородской области утвердило изменения в сводную роспись областного бюджета на текущий год. Согласно документу, департамент финансов региона должен направить средства на стимулирующие выплаты соцработникам, которые контактировали с коронавирусными больными.

Об этом говорится в правительственном постановлении от 6 июля. Общая сумма в 16 млн рублей предназначена для выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, созданных не в стационарных организациях, оказывающим услуги гражданам с коронавирусом.

Так, Белгородский район получит для подконтрольных организаций 26,2 тыс. рублей, Корочанский — 529,5 тыс., Красненский — 774,9 тыс., а Чернянский — 94,3 тыс. Грайворонскому и Яковлевскому городским округам выделено 260,8 тыс. и 533,8 тыс. рублей соответственно. Оставшаяся сумма в 13,7 млн рублей уйдёт в областные организации.

Напомним, в июне сотрудники шебекинского дома-интерната для инвалидов и престарелых обратились к депутату горсовета Белгорода Сергею Бочарникову с жалобой на заниженные выплаты, но через несколько дней от жалоб отказались.

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#Новости#Экономика#Коронавирус#Эксклюзив#Выплаты#Соцработники
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