Соцработники Белгородской области получат выплаты за допнагрузку

Об этом говорится в правительственном постановлении от 6 июля. Общая сумма в 16 млн рублей предназначена для выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, созданных не в стационарных организациях, оказывающим услуги гражданам с коронавирусом.