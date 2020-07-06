От долгов нужно не прятаться, а избавляться

Вариант ничего не делать у клиента существует, но это точно не про решение проблемы. Цена беспечности может быть довольно большой. В Губкине потребитель электроэнергии унаследовал от родителей дом, но даже не удосужился предпринять элементарные действия по ограничению поставки коммунального ресурса в бесхозное строение. А ведь всего и надо было – написать и отправить заявление в Белгородэнергосбыт, в том числе – с помощью дистанционных сервисов компании.