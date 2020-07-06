От долгов нужно не прятаться, а избавляться

Posted 6 июля 2020,, 09:40
Published 6 июля 2020,, 09:40
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
К примеру, как это сделал в феврале 2020 года житель посёлка Майский. Клиент попросил предоставить ему рассрочку на погашение долга, который на тот момент составлял более 35 тысяч рублей.
Сотрудники Белгородского районного участка Белгородэнергосбыта пошли навстречу потребителю и составили соглашение о реструктуризации задолженности сроком на полгода. На сегодняшний день все обязательства по оплате электроэнергии клиентом выполнены в полном объеме.
В Ивне дана рассрочка потребителю А., который использует для обогрева дома электроотопление и поэтому накопил большие долги в зимний период. Сейчас клиент их успешно погашает и оплачивает текущее потребление.
Отдельного разговора требует ситуация с задолженностью, которая возникла у ряда клиентов Белгородэнергосбыта в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Но и здесь постепенно проблемы решаются. К примеру, на Борисовском участке в июне заключено семь соглашений о реструктуризации задолженности, по шести из них оплата прошла.
С начала года 36 потребителей погасили долги или оформили соглашения о рассрочке на Валуйском участке.
Наша компания всегда идёт навстречу жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Но нужно помнить, что только своевременная оплата электроэнергии гарантирует надёжное и качественное энергоснабжение. А чтобы обезопасить себя в периоды недостаточного наличия средств, можно иметь небольшой аванс на лицевом счёте. К примеру, он выручит вас при отъезде на дачу, когда в доме остаётся работать холодильник.Николай Свечкарь, начальник участка
Вариант ничего не делать у клиента существует, но это точно не про решение проблемы. Цена беспечности может быть довольно большой. В Губкине потребитель электроэнергии унаследовал от родителей дом, но даже не удосужился предпринять элементарные действия по ограничению поставки коммунального ресурса в бесхозное строение. А ведь всего и надо было – написать и отправить заявление в Белгородэнергосбыт, в том числе – с помощью дистанционных сервисов компании.
Пользуясь тем, что дом остался без присмотра, коммунальную услугу потребили неустановленные лица, и теперь, в соответствии с показаниями прибора учёта, собственнику придётся в течение трёх месяцев выплатить ресурсоснабжающей компании порядка 15 тысяч рублей.
Напоминаем всем, кто не привык откладывать проблемы в долгий ящик: основное условие для заключения соглашения о реструктуризации задолженности – внесение первоначального взноса. Оставшаяся сумма, как правило, разбивается поровну на весь период погашения долга.
Соглашение заключается только с собственником или ответственным квартиросъёмщиком жилого помещения.
Шаг 1. Нужно собрать пакет документов, в который входят: правоустанавливающие документы на квартиру или дом (свидетельство о праве собственности, договор или ордер соцнайма, выписка из ЕГРН); гражданский паспорт собственника (нанимателя) квартиры (дома). Если требуется консультация по причинам возникновения задолженности, рекомендуется взять с собой квитанции за три последних года.
Шаг 2. Обратиться на участок АО «Белгородэнергосбыт». Адреса можно посмотреть здесь: http://belsbyt.ru/clients/office1/. Информацию о наличии и размере задолженности можно предварительно уточнить по телефону (4722) 23-08-49 (звонок бесплатный, пн - пт с 08.00 до 20.00).
Шаг 3. На протяжении всего срока, указанного в соглашении, необходимо оплачивать текущее потребление электроэнергии и часть задолженности в соответствии с графиком. При соблюдении договорных обязательств принудительные меры по взысканию задолженности (ограничение подачи электроэнергии, удержание по исполнительным листам) на время действия соглашения вводиться не будут.