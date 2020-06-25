Сотрудники Белгородэнерго удостоены государственных наград

Сергей Шабельников начинал трудовую деятельность электромонтёром по оперативным переключениям в распределительных сетях Волоконовского района. Работал диспетчером, мастером группы подстанций и вот уже десять лет трудится старшим мастером восточного участка службы подстанций. В совершенстве владеет методикой ремонта высоковольтного электрооборудования. Руководил работами по реконструкции целого ряда подстанций 35-110 кВ, обеспечивающих электроснабжение потребителей востока области. Большой вклад внёс в строительство новой подстанции 110/10 кВ «Ватутинская», введённой в эксплуатацию в 2017 году по заказу Министерства обороны РФ.