Сотрудники Белгородэнерго удостоены государственных наград

Posted 25 июня 2020, 13:17
Published 25 июня 2020, 13:17
Modified 17 сентября 2022, 15:53
Updated 17 сентября 2022, 15:53
Оба работают в филиале больше двух десятков лет. Награды энергетикам вручил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Сергей Шабельников начинал трудовую деятельность электромонтёром по оперативным переключениям в распределительных сетях Волоконовского района. Работал диспетчером, мастером группы подстанций и вот уже десять лет трудится старшим мастером восточного участка службы подстанций. В совершенстве владеет методикой ремонта высоковольтного электрооборудования. Руководил работами по реконструкции целого ряда подстанций 35-110 кВ, обеспечивающих электроснабжение потребителей востока области. Большой вклад внёс в строительство новой подстанции 110/10 кВ «Ватутинская», введённой в эксплуатацию в 2017 году по заказу Министерства обороны РФ.
Юрий Чехов – опытный, высококвалифицированный электромонтёр оперативно-выездной бригады Ровеньского РЭС. По долгу службы осуществляет плановые и послеаварийные осмотры оборудования, проводит допуск бригад строительно-монтажных организаций к работам на энергообъектах.
Юрий Николаевич участвовал в разработке схем электроснабжения и подключении к сетям десятков социально значимых объектов, внёс значительный вклад во внедрение на территории района автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии. Неоднократно привлекался к ликвидации погодных катаклизмов. Его профессионализм и техническая грамотность всегда обеспечивали оперативность восстановления энергоснабжения потребителей Ровеньского района после прохождения атмосферных циклонов.
Знаниями и опытом, накопленными за годы работы в энергетической отрасли региона, Сергей Шабельников и Юрий Чехов делятся с молодыми специалистами, формируя будущую смену квалифицированных специалистов.
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