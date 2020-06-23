Пенсии в России могут вырасти до 19,2 тыс. рублей к 2023 году

Документ Минтруда планируют рассмотреть 26 июня, пишет «РГ». Проект определяет возможный уровень индексации социальных выплат на три года. По нему, средний уровень страховой выплаты каждый год будет прибавлять более чем тысячу рублей: с 17,4 тыс. в 2021-м до почти 19,3 тыс. в 2023-м.
Выплаты неработающим гражданам пенсионного возраста предлагают увеличить в 2021-м на 6,3%, а в следующие два года на 5,9% и 5,6%. Фиксированная часть с января установлена на уровне 6 044,48 рубля, но через год вырастет до 6 401,10 рубля, а в начале 2023-го достигнет 6 759,56 рублей.
Повышать накопительную часть и срочную выплату не планируют. Зато социальные пенсии и пенсии по гособеспечению могут вырасти на 1,5% в следующем году, а в 2022-м и 2023-м — на 3,9% и 3,7% соответственно.