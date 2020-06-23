Пенсии в России могут вырасти до 19,2 тыс. рублей к 2023 году

Выплаты неработающим гражданам пенсионного возраста предлагают увеличить в 2021-м на 6,3%, а в следующие два года на 5,9% и 5,6%. Фиксированная часть с января установлена на уровне 6 044,48 рубля, но через год вырастет до 6 401,10 рубля, а в начале 2023-го достигнет 6 759,56 рублей.