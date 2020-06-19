В Белгородской области за присвоение осудили ещё одну экс-работницу «Почты России»

Жительница Грайворонского горокруга в декабре 2018 года стала начальницей отделения почтовой связи Красиво Ракитянского почтамта (филиал «Почты России»). В августе–сентябре 2019 года белгородка похитила из кассы в общей сложности 111 тыс. 134 рубля 47 копеек.
В отношении женщины возбудили уголовное дело за присвоение, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Во время предварительного расследования белгородка частично признала вину. При рассмотрении уголовного дела экс-сотрудница «Почты России» отказалась от вменяемого ей преступления. И только при предоставлении последнего слова женщина вину признала и раскаялась.
В итоге её приговорили к штрафу в 20 тыс. рублей. При вынесении решения суд опирался на ст. 64 УК РФ, предусматривающую более мягкое наказание.
В июне прокуратура сообщала о ещё одном деле в отношении уже другой сотрудницы «Почты России» — отделения почтовой связи Графовка Ракитянского почтампа. Её признали виновной по той же статье: с июня по сентябрь 2019 года она присвоила 70 тыс. рублей. Женщина по решению суда не сможет заниматься связанной с финансами деятельностью три года.