В Белгородской области за присвоение осудили ещё одну экс-работницу «Почты России»

В июне прокуратура сообщала о ещё одном деле в отношении уже другой сотрудницы «Почты России» — отделения почтовой связи Графовка Ракитянского почтампа. Её признали виновной по той же статье: с июня по сентябрь 2019 года она присвоила 70 тыс. рублей. Женщина по решению суда не сможет заниматься связанной с финансами деятельностью три года.