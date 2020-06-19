Участки для голосования по поправкам откроют в Белгороде 25 июня

Так, в Белгород уже поступили маски, перчатки, антисептики, защитные экраны, специальные коврики, бесконтактные термометры. Как уточнили в пресс-службе мэрии, на участках будут следить за социальной дистанцией, разделять потоки граждан и проводить дезинфекцию помещений два раза в день. При этом 1 июля такую уборку будут выполнять каждые три часа.
Специальные коврики разместят перед входом и выходом в помещение для голосования. Напомним, одноразовые маски и перчатки, а также индивидуальную ручку гражданам будут выдавать бесплатно. Соблюдать меры безопасности обязаны и члены УИК, которые с 25 июня участвуют в организации голосования на дому.
Они не смогут зайти в помещение, но будут использовать защитные халаты, маски и перчатки. Каждый голосующий дома гражданин получит индивидуальный пакет с бюллетенем, бланком заявления, маской, перчатками, антисептиком и одноразовой ручкой. Паспорт надо показать на расстоянии, заполнить бюллетень и опустить его в ящик, который члены УИК оставят у двери.
Напомним, глава избиркома Белгородской области Игорь Лазарев говорил, что все организаторы голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ и полицейские также будут обеспечены средствами защиты. На каждом участке установят температурный контроль. Чтобы проголосовать на дому, достаточно позвонить в избирательную комиссию или передать просьбу через родственников, родных, близких или волонтёров.