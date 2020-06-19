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Участки для голосования по поправкам откроют в Белгороде 25 июня

19 июня 2020, 09:52
Фото: http://www.beladm.ru/
На следующей неделе в областном центре заработают избирательные участки для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Для удобства и безопасности белгородцев процесс растянули на семь дней с соблюдением на участках всех санитарно-эпидемиологических норм.

Так, в Белгород уже поступили маски, перчатки, антисептики, защитные экраны, специальные коврики, бесконтактные термометры. Как уточнили в пресс-службе мэрии, на участках будут следить за социальной дистанцией, разделять потоки граждан и проводить дезинфекцию помещений два раза в день. При этом 1 июля такую уборку будут выполнять каждые три часа.

Специальные коврики разместят перед входом и выходом в помещение для голосования. Напомним, одноразовые маски и перчатки, а также индивидуальную ручку гражданам будут выдавать бесплатно. Соблюдать меры безопасности обязаны и члены УИК, которые с 25 июня участвуют в организации голосования на дому.

В Белгородской области на избирательных участках голосующих обеспечат масками
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Они не смогут зайти в помещение, но будут использовать защитные халаты, маски и перчатки. Каждый голосующий дома гражданин получит индивидуальный пакет с бюллетенем, бланком заявления, маской, перчатками, антисептиком и одноразовой ручкой. Паспорт надо показать на расстоянии, заполнить бюллетень и опустить его в ящик, который члены УИК оставят у двери.

Напомним, глава избиркома Белгородской области Игорь Лазарев говорил, что все организаторы голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ и полицейские также будут обеспечены средствами защиты. На каждом участке установят температурный контроль. Чтобы проголосовать на дому, достаточно позвонить в избирательную комиссию или передать просьбу через родственников, родных, близких или волонтёров.

Как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Белгородской области
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