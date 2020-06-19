Участки для голосования по поправкам откроют в Белгороде 25 июня

Так, в Белгород уже поступили маски, перчатки, антисептики, защитные экраны, специальные коврики, бесконтактные термометры. Как уточнили в пресс-службе мэрии, на участках будут следить за социальной дистанцией, разделять потоки граждан и проводить дезинфекцию помещений два раза в день. При этом 1 июля такую уборку будут выполнять каждые три часа.