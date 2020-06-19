Санитарные въездные посты в Белгородской области перестанут работать

Кроме этого, ограничения снимут для приезжающих в Белгородскую область из Москвы и Московской области. Теперь у них не будут запрашивать справок при въезде в регион. Ранее москвичи должны были предоставить один из трёх документов: о пребывании в обсерваторе, об отрицательном результате на COVID-19 или о завершении лечения от коронавируса и наличии антител.