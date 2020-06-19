Санитарные въездные посты в Белгородской области перестанут работать

О закрытии санитарных въездных постов с 20 июня сообщал на своей странице во «ВКонтакте» Евгений Савченко. Губернатор добавил к записи соответствующее постановление от 18 июня.
Кроме этого, ограничения снимут для приезжающих в Белгородскую область из Москвы и Московской области. Теперь у них не будут запрашивать справок при въезде в регион. Ранее москвичи должны были предоставить один из трёх документов: о пребывании в обсерваторе, об отрицательном результате на COVID-19 или о завершении лечения от коронавируса и наличии антител.
Санитарные посты в Белгородской области открыли с 30 марта. Пункты пропуска работали на границе с Курской областью в Ивнянском районе, на границе с Воронежской областью в Алексеевском и Старооскольском горокругах, а также на трассе Алексеевка – Красное у села Иловка в Алексеевском горокруге.
По данным белгородского оперштаба, с 31 марта через пункты пропуска прошли 34 156 граждан.