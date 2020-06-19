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Санитарные въездные посты в Белгородской области перестанут работать

19 июня 2020, 06:59
Фото: pixabay.com
В пунктах пропуска прекратят учёт гостей региона с 20 июня. Помимо этого, власти сняли ограничения для приезжих из Москвы и Московской области: у них не будут требовать справок при въезде в Белгородскую область.

О закрытии санитарных въездных постов с 20 июня сообщал на своей странице во «ВКонтакте» Евгений Савченко. Губернатор добавил к записи соответствующее постановление от 18 июня.

Кроме этого, ограничения снимут для приезжающих в Белгородскую область из Москвы и Московской области. Теперь у них не будут запрашивать справок при въезде в регион. Ранее москвичи должны были предоставить один из трёх документов: о пребывании в обсерваторе, об отрицательном результате на COVID-19 или о завершении лечения от коронавируса и наличии антител.

Санитарные посты в Белгородской области открыли с 30 марта. Пункты пропуска работали на границе с Курской областью в Ивнянском районе, на границе с Воронежской областью в Алексеевском и Старооскольском горокругах, а также на трассе Алексеевка – Красное у села Иловка в Алексеевском горокруге.

По данным белгородского оперштаба, с 31 марта через пункты пропуска прошли 34 156 граждан.

Все публикации по теме COVID-19 собраны в сюжете ИА «Бел.Ру».

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