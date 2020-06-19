«Газпром газораспределение Белгород» проверил газовое оборудование 111 тыс. абонентов

С начала текущего года сотрудники службы по эксплуатации и ремонту газового оборудования филиалов АО «Газпром газораспределение Белгород» провели техническое обслуживание газового оборудования в домах и квартирах 111 034 потребителей газа.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки бригады выполняют работы с соблюдением необходимых правил профилактики — сотрудники ежедневно проходят термометрический контроль, используют индивидуальные защитные средства и антисептики. Выезд к абонентам происходит после получения предварительного согласия. Фото: «Газпром газораспределение Белгород» Обслуживать газовое оборудование нужно ежегодно. Своевременный ремонт и правильная эксплуатация газового оборудования — гарантия безопасности.Сергей Власов, заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород» Справка. При техническом обслуживании осуществляется осмотр и проверка газового оборудования, проверяется герметичность соединений, выявляются и устраняются утечки газа, проверяется тяга в дымовых и вентиляционных каналах. Материалы по теме АО «Газпром газораспределение Белгород» обеспечило газификацию 578 жилых домов АО «Газпром газораспределение Белгород» возобновило проведение ТО ВДГО/ВКГО «Газпром газораспределение Белгород» с начала года ввёл в эксплуатацию 6 газопроводов