«Газпром газораспределение Белгород» проверил газовое оборудование 111 тыс. абонентов

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки бригады выполняют работы с соблюдением необходимых правил профилактики — сотрудники ежедневно проходят термометрический контроль, используют индивидуальные защитные средства и антисептики. Выезд к абонентам происходит после получения предварительного согласия.
Обслуживать газовое оборудование нужно ежегодно. Своевременный ремонт и правильная эксплуатация газового оборудования — гарантия безопасности.Сергей Власов, заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Белгород»
Справка. При техническом обслуживании осуществляется осмотр и проверка газового оборудования, проверяется герметичность соединений, выявляются и устраняются утечки газа, проверяется тяга в дымовых и вентиляционных каналах.