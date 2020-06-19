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Администрация Губкина не смогла оспорить решение суда по антиконкурентному сговору

19 июня 2020, 11:23
Фото: ИА "Бел.Ру"
18 июня Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес решение по заключению антиконкурентного соглашения между администрацией горокруга и дорожным предприятием.

Ещё в 2018 году белгородские антимонопольщики заметили сговор между властями и местными дорожниками. По мнению УФАС, предприятие получило заказ на проведение работ без соблюдения обязательных конкурсных процедур.

Администрация Губкина обжаловала решение антимонопольщиков в суде. В белгородском арбитраже требования признать решение УФАС недействительным отклонили. Апелляционный суд в Воронеже подтвердил решение.

Вместе с администрацией Губкинского горокруга нарушителями признали МКУ «УКС» и МУП «Автодор», нарушившие пункт 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции. Организации заключили устное соглашение, которое могло привести к ограничению доступа на товарный рынок.

В итоге МУП «Автодор» начало ремонт и получило деньги, минуя обязательную процедуру торгов. Чтобы легализовать ремонт, на сайте госзакупок опубликовали извещения о проведении электронных аукционов на капремонт уже отремонтированных дорог.

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