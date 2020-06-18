Лебединский ГОК провёл консультации с заинтересованными сторонами по проекту ГБЖ-3

Комплекс ГБЖ-3 прошёл экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Это подтверждает тот факт, что ГБЖ-3 не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, соблюдены все нормативы, установленные законодательством. В ходе гарантийных испытаний, проведённых в прошлом году, подтверждено, что показатели уровней выбросов в 3 раза ниже, чем у технологий аналогичной производительности. Это самое современное производство, его экологичность не вызывает никаких сомнений.Наталья Черкащенко, главный эколог комбината