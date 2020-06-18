Лебединский ГОК провёл консультации с заинтересованными сторонами по проекту ГБЖ-3

Аудитории представили отчёт по ПЭСу за 2019 год.
В онлайн-встрече приняли участие около 40 человек: руководители и эксперты Лебединского ГОКа по направлениям, жители городских и сельских территорий, представители органов местного самоуправления, СМИ, городских учреждений образования, здравоохранения и культуры.
Компания «Металлоинвест» соблюдает принцип прозрачности деятельности. С 2015 года встречи с общественностью в формате открытого диалога по проекту проводятся ежегодно. Их цель – информирование общественности, обсуждение актуальных вопросов и обсуждение отчёта о выполненных мероприятиях. В формате онлайн такая встреча состоялась впервые.
Комплекс ГБЖ-3 прошёл экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Это подтверждает тот факт, что ГБЖ-3 не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, соблюдены все нормативы, установленные законодательством. В ходе гарантийных испытаний, проведённых в прошлом году, подтверждено, что показатели уровней выбросов в 3 раза ниже, чем у технологий аналогичной производительности. Это самое современное производство, его экологичность не вызывает никаких сомнений.Наталья Черкащенко, главный эколог комбината
Процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве ГБЖ, – самый экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата, чугуна и твёрдые отходы в виде шлака.
Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа рассказал, что по итогам прошлого года все мероприятия на территории Губкина в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве (СЭП) компании «Металлоинвест» с правительством Белгородской области выполнены в полном объёме.
Один из главных проектов – реконструкция старого парка на улице Скворцова, на реновацию которого в прошлом году было выделено 57 млн рублей. В этом году мы планируем направить сюда ещё 10 млн рублей, чтобы губкинцы со своими детьми отдыхали в этом уникальном городском пространстве безопасно и комфортно.Владимир Евдокимов
Представители Лебединского ГОКа и заинтересованной общественности уделяют особое внимание совместному конструктивному диалогу и развитию механизмов обратной связи. Благодаря такому формату взаимодействия предприятие в курсе актуальных для жителей близлежащих территории вопросов, а сами жители получают экспертную и проверенную информацию.