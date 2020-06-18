Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лебединский ГОК провёл консультации с заинтересованными сторонами по проекту ГБЖ-3

18 июня 2020, 14:31
Фото: Лебединский ГОК
На Лебединском ГОКе (предприятие входит в компанию «Металлоинвест») в онлайн-формате состоялись консультации с общественностью по выполнению Плана управления охраной труда и промышленной безопасностью, экологического и социального управления (ПЭСУ) на период эксплуатации комплекса ГБЖ-3.

Аудитории представили отчёт по ПЭСу за 2019 год.

В онлайн-встрече приняли участие около 40 человек: руководители и эксперты Лебединского ГОКа по направлениям, жители городских и сельских территорий, представители органов местного самоуправления, СМИ, городских учреждений образования, здравоохранения и культуры.

Компания «Металлоинвест» соблюдает принцип прозрачности деятельности. С 2015 года встречи с общественностью в формате открытого диалога по проекту проводятся ежегодно. Их цель – информирование общественности, обсуждение актуальных вопросов и обсуждение отчёта о выполненных мероприятиях. В формате онлайн такая встреча состоялась впервые.

Комплекс ГБЖ-3 прошёл экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Это подтверждает тот факт, что ГБЖ-3 не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, соблюдены все нормативы, установленные законодательством. В ходе гарантийных испытаний, проведённых в прошлом году, подтверждено, что показатели уровней выбросов в 3 раза ниже, чем у технологий аналогичной производительности. Это самое современное производство, его экологичность не вызывает никаких сомнений.Наталья Черкащенко, главный эколог комбината

Процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве ГБЖ, – самый экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата, чугуна и твёрдые отходы в виде шлака.

Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа рассказал, что по итогам прошлого года все мероприятия на территории Губкина в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве (СЭП) компании «Металлоинвест» с правительством Белгородской области выполнены в полном объёме.

Один из главных проектов – реконструкция старого парка на улице Скворцова, на реновацию которого в прошлом году было выделено 57 млн рублей. В этом году мы планируем направить сюда ещё 10 млн рублей, чтобы губкинцы со своими детьми отдыхали в этом уникальном городском пространстве безопасно и комфортно.Владимир Евдокимов

Представители Лебединского ГОКа и заинтересованной общественности уделяют особое внимание совместному конструктивному диалогу и развитию механизмов обратной связи. Благодаря такому формату взаимодействия предприятие в курсе актуальных для жителей близлежащих территории вопросов, а сами жители получают экспертную и проверенную информацию.

Материалы по теме
ЛГОК вручил подарки участникам чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Лебединский ГОК увеличивает число дополнительных автобусов для доставки работниковНа Лебединском ГОКе наградили победителей творческого конкурса «Труд БЕЗ опасности»
#Новости#Лгок#Лебединский ГОК#ГБЖ-3#Металлоинвест#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18