Николай Зинченко: Всему нашему народу надо любить Родину

Николай Андреевич на фронт ушёл добровольцем, когда ему было всего 17 лет. Парня определили в артиллерию. В 18 лет он уже освобождал Харьков. В этих боях отважному юноше удалось подбить шесть самолётов и один танк, но затем вместе с сослуживцами Николай Андреевич попал в окружение. Выходили из него шесть суток. Шесть долгих дней без снарядов, без оружия и без еды. Идти вперёд помогала вера в Победу и сила духа советского солдата.