Николай Зинченко: Всему нашему народу надо любить Родину

Фотопроект «Герои среди нас» о доблестном поколении победителей подготовили молодёжное движение «Прав? Да!» и управление молодёжной политики Белгородской области в преддверии важной даты для России – в честь 75-й годовщины Великой Победы. Идею поддержало правительство Белгородской области.
Этот патриотический фотопроект включает 13 авторских фотографий и ярких историй участников Великой Отечественной войны о том, что позволило выстоять героическому советскому народу. Каждую фотографию сопровождают слова напутствия ветерана молодому поколению — наследникам Великой Победы. Фотопроект пронизан героизмом, отвагой тех, кто защищал нашу Родину в Великой Отечественной войне.
Одним из доблестных участников патриотического фотопроекта стал Николай Андреевич Зинченко.
Николай Андреевич – гвардии полковник в отставке. Трижды ветеран: ветеран войны, ветеран труда, ветеран боевых действий. На его груди блестят многочисленные награды за мужество, доблесть и героизм: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». В них – подвиг когда-то юного, но отважного бойца, сильный дух того времени, пропахшие порохом и опалённые войной воспоминания невероятно стойкого, жизнелюбивого человека.
22 июня 1941 года Николай Андреевич получил аттестат зрелости, затем его направили учителем физики, математики, черчения и рисования в Белопросенскую школу. А потом была оккупация: с июля 1942 года. Но село спасли непроходимые дороги: немцы всего дважды заходили в населённый пункт.
Николай Андреевич на фронт ушёл добровольцем, когда ему было всего 17 лет. Парня определили в артиллерию. В 18 лет он уже освобождал Харьков. В этих боях отважному юноше удалось подбить шесть самолётов и один танк, но затем вместе с сослуживцами Николай Андреевич попал в окружение. Выходили из него шесть суток. Шесть долгих дней без снарядов, без оружия и без еды. Идти вперёд помогала вера в Победу и сила духа советского солдата.
Николай Андреевич участвовал в Курской битве, а в 19 лет прорывал блокаду Ленинграда, в 20 лет участвовал в боях за освобождение Прибалтики. Во всех сражениях выручала надежда, что пуля пролетит мимо, а снаряд над головой или под ногами не разорвётся. Долгожданную Победу Николай Андреевич встретил в Берлине, ему был 21 год.
После войны Николай Андреевич служил в военных комиссариатах: сначала был офицером части, потом старшим помощником, заместителем военного комиссара и районным военным комиссаром.
С войной у Николая Андреевича собственные счёты: она забрала у него юность, но высокий дух патриотизма не позволил ему сидеть сложа руки, когда родная страна нуждалась в защите.
Не только молодёжи, но и всему нашему народу надо любить Родину. Без любви не бывает побед. Мы победили, потому что у нас был высокий дух патриотизма.Николай Зинченко
Николай Андреевич помнит ужасы и лишения войны, но не позволяет себе уныния. На встречах и уроках мужества рассказывает мальчишкам и девчонкам о том, что ему прошлось пройти, и призывает молодёжь бережно хранить мир на родной земле.
Напомним, с фотопроектом «Герои среди нас» молодёжного движения «Прав? Да!» и доблестными историями подвигов участников Великой Отечественной войны подробнее можно познакомиться на сайте geroi31.ru.