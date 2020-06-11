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Бесплатный премиум-линкор в тарифе «Игровой» — для поклонников морских боёв

11 июня 2020, 10:41
Фото: «Ростелеком»
Абонентам тарифного плана «Игровой» компании «Ростелеком» стали доступны новые возможности в опции «Игры Wargaming». Поклонники военно-морской игры World of Warships могут получить эксклюзивный премиум-линкор VIII уровня «В. И. Ленин», а также слот в порту, командира с дополнительными очками навыков и другие бонусы.

«Ростелеком» развивает экосистему цифровых сервисов для геймеров с 2016 года, в центре которой тарифный план «Игровой» — он разработан специально под потребности онлайн-игроков. Партнёрами «Игрового» являются ведущие производители и поставщики самых популярных онлайн-игр, включая World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes. Только абоненты тарифа могут воспользоваться уникальными игровыми условиями и опциями, недоступными более нигде.

«Ростелеком» специально для фанатов World of Warships подготовил особый подарок — советский линкор VIII уровня «В. И. Ленин». Нашим абонентам он доступен бесплатно — после активации опции «Игры Wargaming». Корабль обладает целым рядом сильных сторон, которые позволят поклонникам морских боёв быстрее добиваться преимуществ и побед.Алексей Степуро, директор игрового направления «Ростелекома»

Советский линкор VIII уровня «В. И. Ленин» — быстроходный линейный корабль с 406-мм артиллерией. Корабль имеет мощные орудия с сосредоточением башен главного калибра в носовой части и надёжную броню. Его преимущества особенно полно раскрываются в ближнем бою, при этом максимальная дальность стрельбы — 18,4 километра. Также игроки World of Warships на все время действия тарифного плана получают премиум-аккаунт, обеспечивающий дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта в игре.

Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте gg.rt.ru и по бесплатному номеру 8 800-1000-800.

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