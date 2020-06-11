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Белгородец предложил знакомому «откосить» от армии за 200 тыс. рублей

11 июня 2020, 07:40
Фото: ИА "Бел.Ру"
Житель Губкина стал фигурантом уголовного дела после того, как предложил знакомому избежать призыва в армию за крупную взятку. В этой схеме 53-летний подозреваемый исполнял роль посредника, за что ему теперь грозит серьёзное наказание.

По версии следствия, в марте этого года мужчина предложил знакомому отдать ему 200 тыс. рублей, которые пойдут на взятку сотрудникам военного комиссариата Белгородской области. Взамен молодого человека должны были признать негодным к службе в армии, уточнили в региональном Следственном комитете СКР.

В том же месяце призывник отдал 100 тыс. рублей, а остаток — в июне. Тогда же полицейские задержали жителя Губкина. В отношении 53-летнего мужчины открыли дело за посредничество в крупном взяточничестве.

Расследование продолжается. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства преступления и другие факты противоправной деятельности.

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#Новости#Взятка#Служба в армии#Губкин#Криминал#Коррупция#Происшествия
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