Белгородец предложил знакомому «откосить» от армии за 200 тыс. рублей

По версии следствия, в марте этого года мужчина предложил знакомому отдать ему 200 тыс. рублей, которые пойдут на взятку сотрудникам военного комиссариата Белгородской области. Взамен молодого человека должны были признать негодным к службе в армии, уточнили в региональном Следственном комитете СКР.
В том же месяце призывник отдал 100 тыс. рублей, а остаток — в июне. Тогда же полицейские задержали жителя Губкина. В отношении 53-летнего мужчины открыли дело за посредничество в крупном взяточничестве.
Расследование продолжается. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства преступления и другие факты противоправной деятельности.