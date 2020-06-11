Белгородец предложил знакомому «откосить» от армии за 200 тыс. рублей

Житель Губкина стал фигурантом уголовного дела после того, как предложил знакомому избежать призыва в армию за крупную взятку. В этой схеме 53-летний подозреваемый исполнял роль посредника, за что ему теперь грозит серьёзное наказание.

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