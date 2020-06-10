За сутки от коронавируса умерли два жителя Белгородской области

34 пациента с коронавирусом умерло в регионе с начала эпидемии. Больше всего в Белгороде – восемь. Шесть человек скончались в Ракитянском районе, по три – в Белгородском и Красногвардейском районах, по два – в Валуйском и Яковлевском горокругах и Вейделевском районе. Кроме этого, жертвами коронавирусной инфекции стали жители Губкина, Шебекино и лечившийся в Белгороде мужчина из Тулы.