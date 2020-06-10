За сутки от коронавируса умерли два жителя Белгородской области

За последние сутки в Белгородской области от коронавируса скончались ещё два человека. Оба – жители Старооскольского городского округа. Им было 65 и 66 лет. Таким образом, число летальных исходов там достигло пяти.
34 пациента с коронавирусом умерло в регионе с начала эпидемии. Больше всего в Белгороде – восемь. Шесть человек скончались в Ракитянском районе, по три – в Белгородском и Красногвардейском районах, по два – в Валуйском и Яковлевском горокругах и Вейделевском районе. Кроме этого, жертвами коронавирусной инфекции стали жители Губкина, Шебекино и лечившийся в Белгороде мужчина из Тулы.
За последние сутки коронавирусом в регионе заболели 73 человека, общее число достигло 3061.