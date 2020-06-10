Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В центре Белгорода вновь горел закрытый ночной клуб

10 июня 2020, 06:37
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожар в ресторане «Плаза» случился вечером 9 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. На тушение огня у спасателей ушёл почти час. С начала года это не первое возгорание в неработающем здании.

Во вторник, 9 июня, в 18:09 в службу спасения сообщили о пожаре в закрытом ночном клубе «Плаза» на проспекте Богдана Хмельницкого. Прибывшие на место пожарные установили, что горело неэксплуатируемое строение.

Полностью с огнём спасатели справились в 18:57. На месте работали 11 человек и четыре единицы техники. О причинах пожара ничего не известно.

Это не первый пожар в «Плазе» с начала 2020 года. Днём 12 марта здание тоже горело. Огонь охватил крышу, которая позже обрушилась. Пострадавших среди людей не было. Из-за чего тогда случился пожар — неизвестно.

Напомним, что в минувшие выходные на Соборной площади в Белгороде горел каркас венка возле комплекса «Скорбящая мать». В понедельник, 8 июня, в огне погиб житель Прохоровского района: соседи пытались вытащить мужчину из вспыхнувшего дома, но из-за высокой температуры и сильного дыма попасть внутрь не смогли.

Материалы по теме
Ночью в жилом доме в центре Белгорода горел магазин «Милана»В Белгороде снова горел мусоропровод в многоэтажкеЦех по производству мебели горел в Белгородском районе
#Новости#Пожар#Белгород#МЧС#Ночной клуб#Ресторан#Новости Белгорода#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18