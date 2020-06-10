В центре Белгорода вновь горел закрытый ночной клуб

Во вторник, 9 июня, в 18:09 в службу спасения сообщили о пожаре в закрытом ночном клубе «Плаза» на проспекте Богдана Хмельницкого. Прибывшие на место пожарные установили, что горело неэксплуатируемое строение.
Полностью с огнём спасатели справились в 18:57. На месте работали 11 человек и четыре единицы техники. О причинах пожара ничего не известно.
Это не первый пожар в «Плазе» с начала 2020 года. Днём 12 марта здание тоже горело. Огонь охватил крышу, которая позже обрушилась. Пострадавших среди людей не было. Из-за чего тогда случился пожар — неизвестно.
Напомним, что в минувшие выходные на Соборной площади в Белгороде горел каркас венка возле комплекса «Скорбящая мать». В понедельник, 8 июня, в огне погиб житель Прохоровского района: соседи пытались вытащить мужчину из вспыхнувшего дома, но из-за высокой температуры и сильного дыма попасть внутрь не смогли.