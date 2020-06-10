В Сбербанке рассказали о росте числа ипотечных заявок

В программе «Право на справедливость» (Первый канал) он подчеркнул: «Мы видим, что сейчас у нас количество заявок на ипотеку в два раза больше, чем в прошлом году.» Попов также добавил: «Если сравнивать с февралем, то количество выросло на 50%».
Согласно данным Frank RG и ДОМ.РФ, в мае объем ипотеки в России достиг 205 миллиардов рублей, сообщает realty.interfax.ru.
Исследование этих компаний говорит о том, что основным драйвером роста ипотечного кредитования в мае стала программа льготных займов на новостройки. Процентная ставка по ней составляет всего 6,5%. В мае на этот сегмент кредитования пришлось около 20% от общего объема ипотеки. Банки за семь недель со дня начала действия программы выдали более 30 тысяч кредитов на сумму 77,2 миллиарда рублей. Всего на рассмотрение поступило 145 тысяч заявок.
Согласно программе, любой россиянин может оформить ипотеку на новостройку по льготной ставке — 6,5%. При этом она будет неизменной весь срок кредитования. Максимум для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области составляет 8 миллионов рублей. Для других регионов — 3 миллиона рублей.
В компании ДОМ.РФ отметили, что снижение ставок наблюдается для всех ипотечных кредитов. Так, для покупки на первичном рынке средняя ставка, по данным 15 крупнейших банков, достигла 8,5%, а для покупки на вторичном рынке — 8,7%.
В ЦБ РФ заявили, что российские банки за первые четыре месяца 2020 года предоставили ипотеку на общую сумму 965,3 миллиарда рублей. Это больше на 12,4%, чем прошлогодний показатель. Кроме этого, объем прочих кредитов возрос на 1,5%.
Также стало известно, что средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях за апрель 2020 года составляет 8,32% годовых. Аналогичный показатель за март — 8,62%. Таким образом, уже семь месяцев подряд ставка обновляет исторический минимум.