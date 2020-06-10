В Сбербанке рассказали о росте числа ипотечных заявок

Исследование этих компаний говорит о том, что основным драйвером роста ипотечного кредитования в мае стала программа льготных займов на новостройки. Процентная ставка по ней составляет всего 6,5%. В мае на этот сегмент кредитования пришлось около 20% от общего объема ипотеки. Банки за семь недель со дня начала действия программы выдали более 30 тысяч кредитов на сумму 77,2 миллиарда рублей. Всего на рассмотрение поступило 145 тысяч заявок.