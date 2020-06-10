В Белгородской области установили новый рекорд по выздоровевшим от COVID-19

Ранее статистика у федерального и белгородского оперштабов отличалась по погибшим и вылечившимся пациентам. Такие несовпадения, в том числе по общему числу заболевших, уже были. В середине апреля замначальника депздрава Людмила Крылова объясняла, что вызвано это техническими причинами.
На сегодняшний день суточный прирост выписанных составил 141 пациент. За всё время подсчётов московскими статистиками выздоровели 1608 белгородцев.
Скончались 32 пациента с коронавирусом. Белгородский оперштаб накануне сообщал те же данные. Последние два случая летального исхода пришлись на жителей Белгорода и Старооскольского горокруга.
Данные по общему количеству зарегистрированных случаев заболевания и у центра, и у региона, как правило, сходятся. За минувшие сутки диагноз подтвердили ещё у 73 белгородцев. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 3061.
Проследить за статистикой заражённых в районах и горокругах можно на карте ИА «Бел.Ру». Все новости по теме коронавируса собраны в соответствующем сюжете.