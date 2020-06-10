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В Белгородской области установили новый рекорд по выздоровевшим от COVID-19

10 июня 2020, 07:23
Фото: pixabay.com
За минувший день завершил лечение на дому и в больницах 141 житель региона. Прирост заражённых за сутки составил 73 человека, сообщили в федеральном штабе. Скончались 32 пациента с коронавирусом: данные сравнялись у обоих штабов.

Ранее статистика у федерального и белгородского оперштабов отличалась по погибшим и вылечившимся пациентам. Такие несовпадения, в том числе по общему числу заболевших, уже были. В середине апреля замначальника депздрава Людмила Крылова объясняла, что вызвано это техническими причинами.

В то же время до сих пор заметны несоответствия по выздоровевшим белгородцам. Напомним, что по состоянию на 9 июня их всего было 1467, по данным федералов, и 1335 — по данным регионального штаба.

На сегодняшний день суточный прирост выписанных составил 141 пациент. За всё время подсчётов московскими статистиками выздоровели 1608 белгородцев.

Скончались 32 пациента с коронавирусом. Белгородский оперштаб накануне сообщал те же данные. Последние два случая летального исхода пришлись на жителей Белгорода и Старооскольского горокруга.

Данные по общему количеству зарегистрированных случаев заболевания и у центра, и у региона, как правило, сходятся. За минувшие сутки диагноз подтвердили ещё у 73 белгородцев. Общее число пациентов с COVID-19 достигло 3061.

Проследить за статистикой заражённых в районах и горокругах можно на карте ИА «Бел.Ру». Все новости по теме коронавируса собраны в соответствующем сюжете.

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