В Белгородском госуниверситете прошёл День открытых дверей в онлайн-формате

Руководитель вуза рассказал о развитии в университете движения WorldSkills, о преимуществах практико-ориентированного обучения, сотрудничестве с предприятиями и организациями региона, 28 из которых открыли у себя базовые кафедры университета, а около 800 предоставляют студентам возможность стажировки с последующим трудоустройством. Олег Николаевич сообщил, что в этом году университет предоставит для абитуриентов семь с половиной тысяч мест, в том числе минимум 2459 мест – на бюджетной основе. И количество бюджетных мест может ещё увеличиться по решению Минобрнауки.