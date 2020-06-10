В Белгородском госуниверситете прошёл День открытых дверей в онлайн-формате

Posted 10 июня 2020, 12:37
Published 10 июня 2020, 12:37
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Для более двадцати тысяч участников онлайн-трансляции были показаны фильмы, ролики и презентации о сегодняшнем дне университета, его достижениях в образовательной, научной и общественной деятельности, реализуемых направлениях подготовки, применяющихся дистанционных технологиях, правилах поступления в этом году.
Приветствуя абитуриентов и их родителей, Олег Полухин отметил, что НИУ «БелГУ» предлагает абитуриентам широкий спектр направлений подготовки, помогает выстраивать траекторию профессионального, личностного и творческого развития и обеспечивает высокое качество образования, так как входит в число лучших вузов страны, о чём красноречиво свидетельствуют российские и международные рейтинги. Ректор обратил внимание абитуриентов на такое преимущество Белгородского государственного университета, как многоуровневая система образования, позволяющая начать обучение с младших классов в открытой инжиниринговой школе НИУ «БелГУ», затем учиться в одном из колледжей, далее продолжить обучение в бакалавриате, а затем в магистратуре и аспирантуре.
Руководитель вуза рассказал о развитии в университете движения WorldSkills, о преимуществах практико-ориентированного обучения, сотрудничестве с предприятиями и организациями региона, 28 из которых открыли у себя базовые кафедры университета, а около 800 предоставляют студентам возможность стажировки с последующим трудоустройством. Олег Николаевич сообщил, что в этом году университет предоставит для абитуриентов семь с половиной тысяч мест, в том числе минимум 2459 мест – на бюджетной основе. И количество бюджетных мест может ещё увеличиться по решению Минобрнауки.
Ректор обратил внимание на большое количество бюджетных мест на инженерных направлениях подготовки, а также на те льготы, которые вуз предоставляет высокобалльникам – гарантированное общежитие для нуждающихся и ректорская стипендия. Кстати, заметил ректор, в этом году стоимость обучения на платную основу обучения зафиксирована на уровне прошлого года. По-прежнему университет сохраняет возможность софинансирования, оплачивая успешно сдающим сессию студентам значительную часть стоимости обучения.
Участников Дня открытых дверей интересовало наличие бюджетных мест и квот на поступление, учёт индивидуальных достижений абитуриентов, процесс подачи документов в приёмную комиссию. Спикеры не обошли вниманием и используемые в обучении дистанционные технологии, которые в вузе применяются давно, и в условиях пандемии университет оказался готов к быстрому переходу на полное онлайн-обучение. Однако, как отметил проректор по образовательной деятельности Александр Маматов, перехода на полностью дистанционное обучение не будет, несмотря на то, что в университете в настоящее время реализуется полный набор онлайн-обучения.
Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Гальцев сообщил о порядке и сроках подачи документов в электронном виде, а также продемонстрировал сайт приёмной комиссии НИУ «БелГУ».
Приёмная кампания текущего года станет особенной – она будет полностью осуществляться в онлайн-формате. Подать документы через электронную Приёмную комиссию НИУ «БелГУ» или федеральный Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» можно на несколько направлений подготовки, но для зачисления необходимо будет подать согласие в электронном виде лишь на одно направление.Александр Гальцев
В завершение видеотрансляции Олег Полухин пожелал всем выпускникам школ и колледжей успешно сдать экзамены и вступительные испытания и поступить на выбранную специальность в НИУ «БелГУ».