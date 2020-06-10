В Белгороде в День России откроют все музеи

В День России жители Белгородской области смогут посетить музеи региона. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области Оксана Глущенко.
Музеи открыты для посещения, но необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора, так что посетителям потребуется предварительно записаться по телефону заведения. Количество посетителей в залах будет ограничено, также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Глущенко отметила, что работают не только музеи областного центра. Можно также посетить крепость в Яблоново, записавшись заранее. Стоит отметить, что массовое посещение пока остаётся под запретом, поэтому экскурсии не проводятся.
Напомним, в День России планируют вывести проекцию на здание музея диорамы. На ней покажут лица важных для белгородцев людей. Фотографии можно присылать на электронную почту.