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В Белгороде в День России откроют все музеи

10 июня 2020, 04:30
Фото: ИА "Бел.Ру"
О том, что в областном центре вновь открыли музеи для живого посещения, сообщили на брифинге, посвящённом концепции празднования Дня России в регионе. Посетить можно будет все музеи Белгорода, также открылась для посещения крепость в Яблоново. Но записываться нужно по телефону.

В День России жители Белгородской области смогут посетить музеи региона. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области Оксана Глущенко.

Музеи открыты для посещения, но необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора, так что посетителям потребуется предварительно записаться по телефону заведения. Количество посетителей в залах будет ограничено, также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Глущенко отметила, что работают не только музеи областного центра. Можно также посетить крепость в Яблоново, записавшись заранее. Стоит отметить, что массовое посещение пока остаётся под запретом, поэтому экскурсии не проводятся.

Напомним, в День России планируют вывести проекцию на здание музея диорамы. На ней покажут лица важных для белгородцев людей. Фотографии можно присылать на электронную почту.

В День России на диораму выведут проекцию важных для белгородцев людей
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