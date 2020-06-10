В Белгороде в День России откроют все музеи

О том, что в областном центре вновь открыли музеи для живого посещения, сообщили на брифинге, посвящённом концепции празднования Дня России в регионе. Посетить можно будет все музеи Белгорода, также открылась для посещения крепость в Яблоново. Но записываться нужно по телефону.

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