В Белгороде 633 человека узнали, есть ли у них иммунитет к коронавирусной инфекции

В первый день мы поработали по двум вариантам, но народ не очень хочет соблюдать социальную дистанцию в очереди, и когда их проводят на улицу, начинается война. Поэтому мы ушли полностью от живой очереди, и теперь сдать анализы можно только по предварительной записи. Людмила Крылова, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения