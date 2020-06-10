В Белгороде 633 человека узнали, есть ли у них иммунитет к коронавирусной инфекции

На брифинге 10 июня заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова сообщила, что за пять дней с начала тестирования на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции данной услугой воспользовались 633 человека. Только сегодня, 10 июня, с 14:00 до 16:00 анализы сдали 28 человек.
По словам Крыловой, в первый день проведения исследований поликлиника работала по двум схемам — живой очереди и по записи. От первого варианта медики были вынуждены отказаться.
В первый день мы поработали по двум вариантам, но народ не очень хочет соблюдать социальную дистанцию в очереди, и когда их проводят на улицу, начинается война. Поэтому мы ушли полностью от живой очереди, и теперь сдать анализы можно только по предварительной записи. Людмила Крылова, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения
Ежедневно количество желающих узнать о наличии иммунитета к COVID-19 растёт. До конца недели ежедневно планируется принять от 90 до 130 человек.
Это не экстренные анализы, и их ранжируют в зависимости от возможности. И раз у нас «выпадает» одна лаборатория, другая должна подхватывать её обязательные объёмы. Поэтому мы немного ограничимся по количеству исследований, но сдать их можно в частных лабораториях. Людмила Крылова, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения
Напомним, новый метод исследования позволяет выявить иммуноглобулины в крови человека, которые свидетельствуют об иммунитете к данной болезни. Тест показывает, переболел человек коронавирусом или инфицировался и иммунитет только нарабатывается.
Сдать анализ можно ежедневно с 8:00 до 16:00, кроме воскресенья. Записаться можно по телефону — 50-48-48. Стоимость исследования — 565 рублей.