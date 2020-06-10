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В Белгороде 633 человека узнали, есть ли у них иммунитет к коронавирусной инфекции

10 июня 2020, 13:59
Фото: pixabay.com
Тестирование белгородцы прошли в поликлинике на базе областной клинической больницы. Меньше чем за неделю новой методикой исследования воспользовались 633 человека. До конца недели их число увеличится минимум на 200.

На брифинге 10 июня заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова сообщила, что за пять дней с начала тестирования на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции данной услугой воспользовались 633 человека. Только сегодня, 10 июня, с 14:00 до 16:00 анализы сдали 28 человек.

По словам Крыловой, в первый день проведения исследований поликлиника работала по двум схемам — живой очереди и по записи. От первого варианта медики были вынуждены отказаться.

В первый день мы поработали по двум вариантам, но народ не очень хочет соблюдать социальную дистанцию в очереди, и когда их проводят на улицу, начинается война. Поэтому мы ушли полностью от живой очереди, и теперь сдать анализы можно только по предварительной записи. Людмила Крылова, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения

Ежедневно количество желающих узнать о наличии иммунитета к COVID-19 растёт. До конца недели ежедневно планируется принять от 90 до 130 человек.

Это не экстренные анализы, и их ранжируют в зависимости от возможности. И раз у нас «выпадает» одна лаборатория, другая должна подхватывать её обязательные объёмы. Поэтому мы немного ограничимся по количеству исследований, но сдать их можно в частных лабораториях. Людмила Крылова, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения

Напомним, новый метод исследования позволяет выявить иммуноглобулины в крови человека, которые свидетельствуют об иммунитете к данной болезни. Тест показывает, переболел человек коронавирусом или инфицировался и иммунитет только нарабатывается.

Сдать анализ можно ежедневно с 8:00 до 16:00, кроме воскресенья. Записаться можно по телефону — 50-48-48. Стоимость исследования — 565 рублей.

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