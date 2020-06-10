Ультрафиолет убивает коронавирус за 15-20 минут, а в воде он живёт до 10 суток

Как отметила Крылова, последние данные о коронавирусе представили в журнале по микробиологии. Судя по исследованиям, вирус не особенно устойчив в окружающей среде и при температуре + 33 °C он через 15-16 часов инактивируется — полностью теряет биологически активное вещество. Если же температура достигает свыше + 55 °C, то для его гибели достаточно 10 минут.