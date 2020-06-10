Ультрафиолет убивает коронавирус за 15-20 минут, а в воде он живёт до 10 суток

Как отметила Крылова, последние данные о коронавирусе представили в журнале по микробиологии. Судя по исследованиям, вирус не особенно устойчив в окружающей среде и при температуре + 33 °C он через 15-16 часов инактивируется — полностью теряет биологически активное вещество. Если же температура достигает свыше + 55 °C, то для его гибели достаточно 10 минут.
За счёт воздействия ультрафиолета вирус теряет свою активность в течение 15-20 минут. На него пагубно влияют и дезактивируют в такой же временной промежуток моющие средства: мыло, гели, шампуни и стиральные порошки. В аэрозоле коронавирус сохраняется до 10 часов, а в воде — до 10 суток.
Напомним, в настоящее время российские учёные в поисках лекарства и вакцины от нового вируса. Первыми в очереди на получение вакцины от COVID-19 будут граждане, входящие в группы риска. К такому распределению власти обратятся в случае отсутствия производственной возможности сразу сделать много доз препарата.
35% россиян не готовы прививаться от коронавируса. Согласно опросу ВЦИОМ, 70% респондентов считают, что вакцинация должна быть добровольной. При этом каждый пятый участник исследования (21%) говорит о необходимости делать прививку в случае появления вакцины с доказанной эффективностью.