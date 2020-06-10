Минздрав сделал необязательной проверку водителей на алкоголизм

Именно эта проверка должна была показать, является ли человек хроническим алкоголиком. Такие тесты, как пишут «Вести», должны были проводить с 22 ноября прошлого года. В итоге стоимость медосвидетельствования грозила вырасти с 500 рублей до трёх-семи тысяч, что вызвало ажиотажный спрос на справки по старым требованиям.
Реакция автомобилистов повлекла за собой критику главы государства, который посчитал обновлённые требования и тарифы неадекватными. Теперь Минздрав сделал так, что тест на алкоголизм будут сдавать только те водители, у которых есть соответствующие симптомы — это будут устанавливать психиатры и наркологи.