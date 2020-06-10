Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минздрав сделал необязательной проверку водителей на алкоголизм

10 июня 2020, 06:24
Фото: ИА "Бел.Ру"
Новые правила получения медицинских справок решили скорректировать после недовольства автомобилистов и резкой критики президента РФ Владимира Путина. В изменённой редакции приказа Минздрав сделал необязательным тестирование водителей на маркер CDT.

Именно эта проверка должна была показать, является ли человек хроническим алкоголиком. Такие тесты, как пишут «Вести», должны были проводить с 22 ноября прошлого года. В итоге стоимость медосвидетельствования грозила вырасти с 500 рублей до трёх-семи тысяч, что вызвало ажиотажный спрос на справки по старым требованиям.

Реакция автомобилистов повлекла за собой критику главы государства, который посчитал обновлённые требования и тарифы неадекватными. Теперь Минздрав сделал так, что тест на алкоголизм будут сдавать только те водители, у которых есть соответствующие симптомы — это будут устанавливать психиатры и наркологи.

Материалы по теме
Водителей решили проверять на хронический алкоголизмВ Белгороде водителя повторно поймали пьяным за рулёмВ Белгородской области пьяный водитель покусал полицейского
#Новости#Тест#Проверка#Права#Водители#Алкоголизм#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18