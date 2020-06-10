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Коронавирус «съест» 14 млрд рублей из бюджета Белгородской области

10 июня 2020, 14:38
Фото: ИА "Бел.Ру"
Бюджет Белгородской области решили пересмотреть и внести изменения в план финдока на 2021 и 2022 годы. Это связано с последствиями распространения коронавирусной инфекции в регионе. Часть денег бюджет недополучит из-за льгот, предоставленных местным организациям.

На заседании областной думы депутаты проголосовали за внесение изменений в областной бюджет 2020 года и на плановый период 2021–2022 годов. С докладом выступил начальник департамента финансов и бюджетной политики региона Владимир Боровик. По его словам, первое полугодие 2020 года показало, что необходимо пересмотреть планы на ближайшее время.

Доходы областной казны снизились почти на 15,6 млрд рублей. Но 2,8 млрд рублей бюджет получил за счёт федеральных средств: 1,2 млрд выделено для компенсации снижения налоговых и неналоговых поступлений, 1,6 млрд рублей составили целевые федеральные средства. Поэтому собственные доходы регионального бюджета предлагается снизить на 13,9 млрд рублей.

Боровик напомнил, что за прошлый год собственные доходы областного бюджета составили 80,6 млрд рублей. По ряду статей расходы областного бюджета на 2020 год сократят. Так, например, строительство и реконструкция, капитальный ремонт в области недополучит 1,2 млрд рублей. На дорожное хозяйство выделят на 1,8 млрд рублей меньше изначально запланированной суммы.

Госдолг области вырастет с 29,6 млрд рублей до 41,5 млрд рублей. Дефицит бюджета за 2020 год составит 19,1 млрд рублей. Доход области за год планируется в районе 89 млрд рублей, при этом расходы бюджета составят 108,3 млрд рублей.

Стоит отметить, что по доходам бюджета область откатится до уровня 2017 года.

Ранее, 2 июня, губернатор Евгений Савченко заявлял, что перекраивать бюджет правительство не собирается. Он сообщил, что никаких пересмотров программы не будет, а все запланированные работы будут выполнены в полной мере и в срок.

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