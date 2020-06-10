Коронавирус «съест» 14 млрд рублей из бюджета Белгородской области

На заседании областной думы депутаты проголосовали за внесение изменений в областной бюджет 2020 года и на плановый период 2021–2022 годов. С докладом выступил начальник департамента финансов и бюджетной политики региона Владимир Боровик. По его словам, первое полугодие 2020 года показало, что необходимо пересмотреть планы на ближайшее время.