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Где находятся лучшие улица и частный дом в Белгородской области

10 июня 2020, 04:02
Фото: ИА «Бел.Ру»
В регионе подвели итоги тематического конкурса и назвали победителей за 2019 год. По результатам самая благоустроенная улица находится в городе Алексеевке, а лучший дом – в посёлке Яковлево. В призёры дважды со вторым местом попал Губкинский горокруг.

В Белгородской области назвали лучшие улицу и дом в частном секторе. Победителей и призёров конкурса перечислили в постановлении регионального правительства.

Первое место и звание «Лучшая улица» 2019 года получила улица Мостовая в городе Алексеевке. Главе администрации в качестве приза передадут 55 тыс. рублей. Лучшим домом в частном секторе стал дом № 10 на улице Мирной в посёлке Яковлево. Владелец дома получит 16 тыс. рублей.

Дважды в конкурсах второе место занял Губкинский горокруг: за улицу 1 Мая в селе Скородное и дом № 50а на улице Весёлой в селе Тёплый Колодезь. Напомним, что Губкин по итогам стал и самым благоустроенным городом Белгородской области.

Также в числе призёров конкурса оказались улицы Парковая в Прохоровке, Маринченко в Чернянке, Совхозная в селе Центральное Ракитянского района и Мира в Красной Яруге.

Денежные призы получат владельцы домов № 3 на улице Отрадной в Новом Осколе, № 8/2 на улице Рабочей в Пятницком Волоконовского района, № 15 на улице Полевой в селе Малакеево Вейделевского района и № 2/1 на улице Советской в селе Верхняя Покровка Красногвардейского района.

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