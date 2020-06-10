Часть Харьковской горы Белгорода 11 июня останется без горячей воды

По данным белгородского филиала компании «Квадра», выведет в ремонт участок магистральной теплосети по ул. Щорса областного центра. Поэтому 11 июня с 09:00 до 23:00 часть Харьковской горы останется без горячей воды. Это необходимо для подготовки тепловых сетей города к будущему отопительному сезону.