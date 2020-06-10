Часть Харьковской горы Белгорода 11 июня останется без горячей воды

По данным белгородского филиала компании «Квадра», выведет в ремонт участок магистральной теплосети по ул. Щорса областного центра. Поэтому 11 июня с 09:00 до 23:00 часть Харьковской горы останется без горячей воды. Это необходимо для подготовки тепловых сетей города к будущему отопительному сезону.
– ул. Горького д.58; 60; 62; 64; 66; 70; 72; 74; 76; 78;
– ул. Щорса д. 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 39; 39а; 39б; 41 (спорткомплекс); 43-я (детская поликлиника);
– ул. Губкина д. 42а; 42б; 42в; 42г; 42д; 42е; 42ж; 42з; 17в/1; 17в/2; 17в/3; 17б; 17и;
– ул. Шаландина д. 2; 8; 10.
Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, с 16 по 29 июня горячей воды не будет в центре Белгорода. Это тоже связано с подготовкой тепловых сетей к работе зимой.