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Часть Харьковской горы Белгорода 11 июня останется без горячей воды

10 июня 2020, 15:56
Фото: Сергей Егоров/Бел.Ру
Отключение горячей воды связано с ремонтом тепловых сетей.

По данным белгородского филиала компании «Квадра», выведет в ремонт участок магистральной теплосети по ул. Щорса областного центра. Поэтому 11 июня с 09:00 до 23:00 часть Харьковской горы останется без горячей воды. Это необходимо для подготовки тепловых сетей города к будущему отопительному сезону.

Отключение горячей воды ждёт потребителей, проживающих по адресам:

– ул. Горького д.58; 60; 62; 64; 66; 70; 72; 74; 76; 78;

– ул. Щорса д. 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 39; 39а; 39б; 41 (спорткомплекс); 43-я (детская поликлиника);

– ул. Губкина д. 42а; 42б; 42в; 42г; 42д; 42е; 42ж; 42з; 17в/1; 17в/2; 17в/3; 17б; 17и;

– ул. Шаландина д. 2; 8; 10.

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, с 16 по 29 июня горячей воды не будет в центре Белгорода. Это тоже связано с подготовкой тепловых сетей к работе зимой.

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