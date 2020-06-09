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За пять месяцев в Белгородской области выявили 122 факта незаконного отбора газа

9 июня 2020, 10:51
Сотрудники абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» за 5 месяцев текущего года выявили 122 факта несанкционированного отбора газа – 78 несанкционированных подключений, 44 вмешательства в работу прибора учёта газа. Сумма причинённого Обществу ущерба превысила 5 млн рублей.

Рейды с проверками проводятся ежедневно. Под пристальным вниманием потребители, объём использования газа у которых ниже нормативных значений, установленных для отопления домовладений или объектов коммерческой недвижимости.

При проведении проверки прибора учёта газа определяется целостность прибора учёта, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин на корпусе счётного механизма и корпусе прибора учёта газа, плотное прилегание стекла индикатора, наличие и сохранность пломб.

Сотрудники компании неукоснительно соблюдают все требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции — ежедневно проходят медицинский контроль, используют необходимые индивидуальные защитные средства и антисептики.

При обнаружении несанкционированного вмешательства в работу прибора учёта газа, которое влечёт искажение показаний, использование показаний такого прибора учёта при расчётах за газ прекращается. Потребителю производится перерасчёт размера платы за природный газ.

Константин Выродов, заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»

Справка. В 2020 году за несанкционированный отбор газа к ответственности привлечено 13 абонентов, из которых 11 абонентов привлечено к административной ответственности, два абонента привлечены к уголовной ответственности, назначено наказание в виде ограничения свободы.

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