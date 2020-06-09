Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тарас Хтей сдал мандат депутата горсовета Белгорода Анатолию Бурику

9 июня 2020, 13:45
Фото: сайт Белгородского городского Совета
Олимпийский чемпион сложил полномочия по собственному желанию. Его место в Белгородском городском Совете занял Анатолий Бурик, который шёл следующим в списке «Единой России» на выборах. Постановление приняла Избирательная комиссия Белгорода.

Анатолий Бурик станет депутатом горсовета областного центра после сложения полномочий Тарасом Хтеем. Представление нового избранника состоится на ближайшей сессии 23 июня, сообщили на сайте горсовета.

Бурик входит в состав горсовета как идущий в партийном списке по округу следующий за Хтеем кандидат.

Анатолий Бурик — капитан первого ранга в отставке, заместитель председателя областного совета ветеранов и председатель совета территории десятого округа Белгорода.

«Депутатом стал офицер, человек слова и дела, имеющий опыт работы в предыдущем созыве горсовета. Желаю Анатолию Моисеевичу плодотворной работы на благо каждого горожанина», — отметила председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева.

В горсовете остаются вакантными ещё четыре места депутатов-одномандатников по округам № 13, 18, 21 и 25. Их изберут на довыборах.

Всего в горсовете должно быть 39 депутатов. Из них 27 избираются по одномандатным округам, а 12 — по партийным спискам.

Материалы по теме
Депутат горсовета Белгорода Денис Глотов ушёл в заместители главы Яковлевского районаТри депутата сложат свои полномочия в горсовете БелгородаВ Белгороде горсовет пытается найти способ проводить заседания онлайн
#Новости#Депутаты#Белгородский городской совет#Тарас Хтей#Горсовет#Новости Белгорода#Политика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18