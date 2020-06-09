Тарас Хтей сдал мандат депутата горсовета Белгорода Анатолию Бурику

Анатолий Бурик станет депутатом горсовета областного центра после сложения полномочий Тарасом Хтеем. Представление нового избранника состоится на ближайшей сессии 23 июня, сообщили на сайте горсовета.
Бурик входит в состав горсовета как идущий в партийном списке по округу следующий за Хтеем кандидат.
Анатолий Бурик — капитан первого ранга в отставке, заместитель председателя областного совета ветеранов и председатель совета территории десятого округа Белгорода.
«Депутатом стал офицер, человек слова и дела, имеющий опыт работы в предыдущем созыве горсовета. Желаю Анатолию Моисеевичу плодотворной работы на благо каждого горожанина», — отметила председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева.
В горсовете остаются вакантными ещё четыре места депутатов-одномандатников по округам № 13, 18, 21 и 25. Их изберут на довыборах.
Всего в горсовете должно быть 39 депутатов. Из них 27 избираются по одномандатным округам, а 12 — по партийным спискам.