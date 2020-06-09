Развязку на Студенческой в Белгороде озеленят и украсят подсветкой

Так, на опорах моста и подпорной стене собираются выполнить вертикальное озеленение. Сама развязка будет подсвечена, уточнил замгубернатора — глава департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев.
Движение по путепроводу, который строится по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», запускают поэтапно — ранее с опережением на неделю открыли северное направление, в сторону АСК «Вираж». Помимо этого, заработают четыре полосы по ул. Студенческой, под развязкой.
На 22 июля запланирован запуск движения в центр Белгорода, а 1 августа объект должны сдать окончательно. При этом по контракту окончание строительства планировалось в 2021 году, однако ускорить процесс решили в целях снижения неудобств. Плюсом стала тёплая и бесснежная зима, а также организация работ в три смены.
Ранее глава городской администрации Юрий Галдун предложил художникам, скульпторам и всем творческим людям Белгорода создать проект по оформлению меловых каменистых склонов на улице Студенческой у нового путепровода. Лучшая работа станет частью проекта по созданию на улицах областного центра элементов стрит-арта.