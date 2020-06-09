Развязку на Студенческой в Белгороде озеленят и украсят подсветкой

На 22 июля запланирован запуск движения в центр Белгорода, а 1 августа объект должны сдать окончательно. При этом по контракту окончание строительства планировалось в 2021 году, однако ускорить процесс решили в целях снижения неудобств. Плюсом стала тёплая и бесснежная зима, а также организация работ в три смены.