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Непроходимый тротуар со столбом посередине в Белгороде решили отремонтировать

9 июня 2020, 15:10
Фото: ИА "Бел.Ру"
Читатели прислали фотографию проблемного тротуара на улице Корочанская. После того, как жалоба появилась на сайте «Народная экспертиза», место со столбом посреди дороги огородили забором. Судя по всему, участок собираются ремонтировать.

Ранее мы писали о странном участке улицы Корочанская в Белгороде, где прямо посреди тротуара стоит столб, мешающий проходу. Тротуар сам по себе довольно узкий, ходить по нему неудобно. Раньше пешеходы обходили препятствие по проезжей части дороги, но недавно там появилось ограждение. С другой стороны находится забор, так что пройти стало вообще нереально.

На окраине Белгорода соорудили непроходимый тротуар
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Жалоба на проблемный участок и очень странное решение разместить столб появилась на сайте «Народная экспертиза». Сегодня нам удалось сфотографировать это место. Судя по всему, на участке планируется какой-то ремонт, обещающий пешеходам решение непростой ситуации.

Фото: Бел.Ру

Скорее всего, тротуар расширят с одной стороны, чтобы проход стал свободнее. Можно ли будет там протиснуться с коляской — непонятно.

Ранее на кольце по улице Заводской жители жаловались на пешеходный переход, ведущий в никуда. После публикации ситуацию в этом месте исправили.

Пешеходный переход под Белгородом ведёт в никуда
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