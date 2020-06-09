Непроходимый тротуар со столбом посередине в Белгороде решили отремонтировать

Ранее мы писали о странном участке улицы Корочанская в Белгороде, где прямо посреди тротуара стоит столб, мешающий проходу. Тротуар сам по себе довольно узкий, ходить по нему неудобно. Раньше пешеходы обходили препятствие по проезжей части дороги, но недавно там появилось ограждение. С другой стороны находится забор, так что пройти стало вообще нереально.
Жалоба на проблемный участок и очень странное решение разместить столб появилась на сайте «Народная экспертиза». Сегодня нам удалось сфотографировать это место. Судя по всему, на участке планируется какой-то ремонт, обещающий пешеходам решение непростой ситуации.
Скорее всего, тротуар расширят с одной стороны, чтобы проход стал свободнее. Можно ли будет там протиснуться с коляской — непонятно.
Ранее на кольце по улице Заводской жители жаловались на пешеходный переход, ведущий в никуда. После публикации ситуацию в этом месте исправили.