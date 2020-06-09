Непроходимый тротуар со столбом посередине в Белгороде решили отремонтировать

Ранее мы писали о странном участке улицы Корочанская в Белгороде, где прямо посреди тротуара стоит столб, мешающий проходу. Тротуар сам по себе довольно узкий, ходить по нему неудобно. Раньше пешеходы обходили препятствие по проезжей части дороги, но недавно там появилось ограждение. С другой стороны находится забор, так что пройти стало вообще нереально.