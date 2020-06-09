Дивиденды дивидендами, солярка врозь. «Норникель» справляется с ЧП без «Русала»

Примечательно, что наиболее крупный акционер «Норильского никеля» в лице компании РусАл не предоставил какой бы то ни было помощи. Об этом информируют «Новые известия».
Несмотря на то, что солярка не является нефтью, она быстро испаряется, да и в целом не так токсична для природы. Между тем работы по устранению аварии из прохудившегося в результате просадки почвы резервуара идут полным ходом. Спасатели трудятся сутки напролет. В настоящее время ликвидаторами было вынуто порядка 17 000 кубометров земли (именно в нее впиталась большая часть разлившихся нефтепродуктов). Спасатели очистили от бензиновой пленки свыше 26 000 квадратных метров поверхности рек Далдыкан и Амбарная. Они откачали свыше 2 500 кубометров топливной смеси.
Среди всех действующих лиц в истории с разгерметизацией резервуара с дизельным топливом - от главы государства до компаний «Газпромнефть» и «Транснефть», которые пришли на помощь жителям Норильска – нет другого крупнейшего акционера «Норильского никеля». Речь идет о корпорации «РусАл». А ведь она могла и даже должна была помочь ликвидировать последствия ЧП.
Для Олега Дерипаски дивиденды от «Норильского никеля» остаются ключевым источником поддержки «РусАла». Последний уже давно переживает не лучшие времена. В нынешнем году алюминиевая корпорация даже заблокировала предложение других акционеров уменьшить сумму дивидендных выплат «Норильского никеля». На вырученные деньги планировалось провести масштабную модернизацию.
Узнав о ЧП в Норильске управленцы «РусАла» ограничились заявлением о «своей обеспокоенности». Никакой конкретной помощи они не предложили. Сейчас ничто не мешает алюминиевой корпорации продолжать использовать произошедшее ЧП для дискредитации собственных оппонентов в «Норильском никеле». Здесь имеются в виду скандальные публикации в СМИ и вброс сомнительных фактов и никем не подтвержденных экспертиз.