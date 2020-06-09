Дивиденды дивидендами, солярка врозь. «Норникель» справляется с ЧП без «Русала»

Несмотря на то, что солярка не является нефтью, она быстро испаряется, да и в целом не так токсична для природы. Между тем работы по устранению аварии из прохудившегося в результате просадки почвы резервуара идут полным ходом. Спасатели трудятся сутки напролет. В настоящее время ликвидаторами было вынуто порядка 17 000 кубометров земли (именно в нее впиталась большая часть разлившихся нефтепродуктов). Спасатели очистили от бензиновой пленки свыше 26 000 квадратных метров поверхности рек Далдыкан и Амбарная. Они откачали свыше 2 500 кубометров топливной смеси.