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Дивиденды дивидендами, солярка врозь. «Норникель» справляется с ЧП без «Русала»

9 июня 2020, 05:42
Фото: instagram.com
В Норильске на ТЭЦ-3 компании НТЭК спасатели заняты ликвидацией разлива горючего из разрушившегося в результате просадки почвы резервуара. В операции участвуют примерно 400 представителей «Норильского никеля» и 150 экспертов «Морспецслужбы», «Газпромнефти» и АО «Транснефтьсибирь».

Примечательно, что наиболее крупный акционер «Норильского никеля» в лице компании РусАл не предоставил какой бы то ни было помощи. Об этом информируют «Новые известия».

Несмотря на то, что солярка не является нефтью, она быстро испаряется, да и в целом не так токсична для природы. Между тем работы по устранению аварии из прохудившегося в результате просадки почвы резервуара идут полным ходом. Спасатели трудятся сутки напролет. В настоящее время ликвидаторами было вынуто порядка 17 000 кубометров земли (именно в нее впиталась большая часть разлившихся нефтепродуктов). Спасатели очистили от бензиновой пленки свыше 26 000 квадратных метров поверхности рек Далдыкан и Амбарная. Они откачали свыше 2 500 кубометров топливной смеси.

Среди всех действующих лиц в истории с разгерметизацией резервуара с дизельным топливом - от главы государства до компаний «Газпромнефть» и «Транснефть», которые пришли на помощь жителям Норильска – нет другого крупнейшего акционера «Норильского никеля». Речь идет о корпорации «РусАл». А ведь она могла и даже должна была помочь ликвидировать последствия ЧП.

Для Олега Дерипаски дивиденды от «Норильского никеля» остаются ключевым источником поддержки «РусАла». Последний уже давно переживает не лучшие времена. В нынешнем году алюминиевая корпорация даже заблокировала предложение других акционеров уменьшить сумму дивидендных выплат «Норильского никеля». На вырученные деньги планировалось провести масштабную модернизацию.

Узнав о ЧП в Норильске управленцы «РусАла» ограничились заявлением о «своей обеспокоенности». Никакой конкретной помощи они не предложили. Сейчас ничто не мешает алюминиевой корпорации продолжать использовать произошедшее ЧП для дискредитации собственных оппонентов в «Норильском никеле». Здесь имеются в виду скандальные публикации в СМИ и вброс сомнительных фактов и никем не подтвержденных экспертиз.

#Новости#Общество
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