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В Белгородской области отловят 26 бездомных собак для регулирования их численности

8 июня 2020, 13:08
Фото: pixabay.com
Исполнителя по отлову бродячих и безнадзорных животных ищет администрация посёлка Пролетарский Ракитянского района. Документы появились на сайте госзакупок. На отлов, стерилизацию, уход и умерщвление животных власти готовы потратить 315 тысяч рублей.

Согласно документам госзакупки, средства на отлов бесхозных собак возьмут из бюджета посёлка Пролетарский. Начальная цена контракта 315 тысяч рублей. В эту сумму входит целый комплекс услуг.

На отлов одного животного без владельцев, его транспортировку в приют и обратно на прежние места обитания выделят 1550 рублей. На стерилизацию, маркировку и дегельментизацию одной собаки женской особи потратят 5100 рублей, а мужской — 3100 рублей.

Содержание в приюте отловленного животного в день обойдётся в 300 рублей, а его кормление – в 70 рублей. При необходимости умертвят одно больное животное за 1600 рублей. Итого комплекс услуг за одно безнадзорное животное обойдётся в 11 720 рублей.

Как сказано в техническом задании госзакупки, отлов будет проходить для регулирования численности бездомных собак. Работы будут выполняться с момента заключения контракта по 31 декабря 2020 года. Исполнителя определят 16 июня с помощью электронного аукциона.

Напомним, в посёлке Волоконовка на такой же комплекс услуг потратят 175 тысяч рублей. В посёлке Ракитное на отлов и стерилизацию животных в апреле текущего года выделили 600 тыс. рублей.

В посёлке Октябрьском Белгородского района выделили 260 тыс. рублей. Здесь для отлова выбрали больных собак, тех, кто находится у детсадов и школ, спортплощадок, рынков, медучреждений и представляет опасность.

Убрать бесхозных животных планируют и с улиц посёлка Разумное. Там на 90 собак выделили 450 тысяч рублей. А в Прохоровке за отлов и контроль популяции безнадзорных животных готовы заплатить 147 тысяч рублей.

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