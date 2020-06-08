В Белгородской области отловят 26 бездомных собак для регулирования их численности

Согласно документам госзакупки, средства на отлов бесхозных собак возьмут из бюджета посёлка Пролетарский. Начальная цена контракта 315 тысяч рублей. В эту сумму входит целый комплекс услуг.
На отлов одного животного без владельцев, его транспортировку в приют и обратно на прежние места обитания выделят 1550 рублей. На стерилизацию, маркировку и дегельментизацию одной собаки женской особи потратят 5100 рублей, а мужской — 3100 рублей.
Содержание в приюте отловленного животного в день обойдётся в 300 рублей, а его кормление – в 70 рублей. При необходимости умертвят одно больное животное за 1600 рублей. Итого комплекс услуг за одно безнадзорное животное обойдётся в 11 720 рублей.
Как сказано в техническом задании госзакупки, отлов будет проходить для регулирования численности бездомных собак. Работы будут выполняться с момента заключения контракта по 31 декабря 2020 года. Исполнителя определят 16 июня с помощью электронного аукциона.
В посёлке Октябрьском Белгородского района выделили 260 тыс. рублей. Здесь для отлова выбрали больных собак, тех, кто находится у детсадов и школ, спортплощадок, рынков, медучреждений и представляет опасность.