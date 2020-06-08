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В Белгороде немецкий книжный клуб вернул работникам 2,3 млн рублей долга по зарплате

8 июня 2020, 13:44
Фото: Надежда Суржина / ИА «Бел.Ру»
О долгах директора перед бывшими сотрудниками стало известно ещё в марте: с тех пор приставы арестовали имущество компании, а следователи завели уголовное дело. В итоге должник всё же нашёл финансовые возможности и погасил задолженность по зарплате на сумму более 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФССП.

Руководство ООО «Книжный Клуб „Клуб семейного досуга“» накопило немало долгов по зарплате перед работниками. По решению суда директора организации обязали рассчитаться с бывшими сотрудниками, соответствующие исполнительные документы передали приставам.

Должника предупредили об уголовной ответственности за неисполнение приговора по ст. 315 УК РФ. Приставам пришлось арестовать имущество компании: сейфы, офисную мебель, погрузчики и оргтехнику. Часть товаров после оценки отправили на принудительную реализацию.

После этого директор всё-таки погасил долги перед бывшими сотрудниками на общую сумму 2 млн 328 тыс. рублей.

Напомним, что история с долгами ООО «Книжный клуб „Клуб Семейного Досуга"» стала известна в марте. Учредителями организации были две немецкие компании: ПКР БЕТЕЙЛИНГУНГС ГМБХ и СТУ БЕТЕЙЛИНГУНГС ГМБХ. Несмотря на долги перед сотрудниками работодатель планировал ликвидировать организацию, однако ему помешала прокуратура.

Историей заинтересовались следователи. Они выяснили, что директор книжного клуба частично не выплачивал зарплату работникам с октября 2019-го по февраль 2020 года. Вместо этого он рассчитывался с контрагентами и покрывал хознужды предприятия. За частичную невыплату зарплаты на директора завели уголовное дело.

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