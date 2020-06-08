В Белгороде немецкий книжный клуб вернул работникам 2,3 млн рублей долга по зарплате

О долгах директора перед бывшими сотрудниками стало известно ещё в марте: с тех пор приставы арестовали имущество компании, а следователи завели уголовное дело. В итоге должник всё же нашёл финансовые возможности и погасил задолженность по зарплате на сумму более 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФССП.

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