В Белгороде немецкий книжный клуб вернул работникам 2,3 млн рублей долга по зарплате

Руководство ООО «Книжный Клуб „Клуб семейного досуга“» накопило немало долгов по зарплате перед работниками. По решению суда директора организации обязали рассчитаться с бывшими сотрудниками, соответствующие исполнительные документы передали приставам.
Должника предупредили об уголовной ответственности за неисполнение приговора по ст. 315 УК РФ. Приставам пришлось арестовать имущество компании: сейфы, офисную мебель, погрузчики и оргтехнику. Часть товаров после оценки отправили на принудительную реализацию.
После этого директор всё-таки погасил долги перед бывшими сотрудниками на общую сумму 2 млн 328 тыс. рублей.
Напомним, что история с долгами ООО «Книжный клуб „Клуб Семейного Досуга"» стала известна в марте. Учредителями организации были две немецкие компании: ПКР БЕТЕЙЛИНГУНГС ГМБХ и СТУ БЕТЕЙЛИНГУНГС ГМБХ. Несмотря на долги перед сотрудниками работодатель планировал ликвидировать организацию, однако ему помешала прокуратура.
Историей заинтересовались следователи. Они выяснили, что директор книжного клуба частично не выплачивал зарплату работникам с октября 2019-го по февраль 2020 года. Вместо этого он рассчитывался с контрагентами и покрывал хознужды предприятия. За частичную невыплату зарплаты на директора завели уголовное дело.