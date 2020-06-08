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В Белгороде капремонт дома 1917 года постройки запланирован на 2040–2042 годы

8 июня 2020, 14:50
Фото: pixabay.com
Мэрия прокомментировала информацию областной прокуратуры о нарушении жилищных прав жителей многоквартирного дома 1917 года постройки. Судя из ответа, комплексный капитальный ремонт дома не проводился. А заявление от жильцов о необходимости признания постройки аварийной не поступало.

Жилой дом 1917 года постройки по адресу: ул. Красных Партизан, 36 в Белгороде привлёк внимание прокуратуры после материалов в СМИ. Многоквартирное здание состоит из шести квартир, две из которых — муниципальные.

В ходе прокурорской проверки специалисты обнаружили, что здание никто не обследовал в установленном порядке, его до сих пор не признали аварийным, а на многочисленные жалобы жильцов дома мэрия не реагировала.

За бездействие и в связи с неудовлетворительным состоянием находящейся рядом с домом выгребной ямы прокуратура Белгородской области внесла мэру представление. Требование о проведении соответствующей проверки здания отправлено в управление госжилнадзора.

Согласно комментарию мэрии, чтобы признать дом аварийным и провести реконструкцию или снос, необходимо, чтобы жильцы или наниматели квартир написали заявления в городскую межведомственную комиссию. Однако таких документов в ведомстве нет. Помимо этого, инициировать признание дома аварийным является правом мэрии как собственника двух квартир дома, а не обязанностью.

То есть за 103 года капитальный ремонт дома ни разу не проводился. Согласно постановлению губернатора Белгородской области, здание жилой постройки внесли в региональную программу проведения капительного ремонта на 2040–2042 годы.

Что касается выгребной ямы, которая находится в неудовлетворительном состоянии, последний раз её проверяли 21 апреля 2020 года и, по всей видимости, нарушений не нашли.

Ответили в городской администрации и на представление прокуратуры в отношении мэра Белгорода Юрия Галдуна. Его планируют рассмотреть в установленном законом порядке.

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