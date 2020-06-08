В Белгороде капремонт дома 1917 года постройки запланирован на 2040–2042 годы

Жилой дом 1917 года постройки по адресу: ул. Красных Партизан, 36 в Белгороде привлёк внимание прокуратуры после материалов в СМИ. Многоквартирное здание состоит из шести квартир, две из которых — муниципальные.
В ходе прокурорской проверки специалисты обнаружили, что здание никто не обследовал в установленном порядке, его до сих пор не признали аварийным, а на многочисленные жалобы жильцов дома мэрия не реагировала.
За бездействие и в связи с неудовлетворительным состоянием находящейся рядом с домом выгребной ямы прокуратура Белгородской области внесла мэру представление. Требование о проведении соответствующей проверки здания отправлено в управление госжилнадзора.
Согласно комментарию мэрии, чтобы признать дом аварийным и провести реконструкцию или снос, необходимо, чтобы жильцы или наниматели квартир написали заявления в городскую межведомственную комиссию. Однако таких документов в ведомстве нет. Помимо этого, инициировать признание дома аварийным является правом мэрии как собственника двух квартир дома, а не обязанностью.
То есть за 103 года капитальный ремонт дома ни разу не проводился. Согласно постановлению губернатора Белгородской области, здание жилой постройки внесли в региональную программу проведения капительного ремонта на 2040–2042 годы.
Что касается выгребной ямы, которая находится в неудовлетворительном состоянии, последний раз её проверяли 21 апреля 2020 года и, по всей видимости, нарушений не нашли.
Ответили в городской администрации и на представление прокуратуры в отношении мэра Белгорода Юрия Галдуна. Его планируют рассмотреть в установленном законом порядке.