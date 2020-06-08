В Белгороде капремонт дома 1917 года постройки запланирован на 2040–2042 годы

Согласно комментарию мэрии, чтобы признать дом аварийным и провести реконструкцию или снос, необходимо, чтобы жильцы или наниматели квартир написали заявления в городскую межведомственную комиссию. Однако таких документов в ведомстве нет. Помимо этого, инициировать признание дома аварийным является правом мэрии как собственника двух квартир дома, а не обязанностью.