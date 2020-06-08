Соседи и пожарные не смогли спасти пожилого белгородца из горящего дома

Прибывшие на место пожарные вскрыли дверь и приступили к тушению. На полу в комнате возле печи они нашли погибшего мужчину. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Спасателям удалось потушить пламя до того, как оно перекинулось на соседние дома.