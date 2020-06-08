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Соседи и пожарные не смогли спасти пожилого белгородца из горящего дома

8 июня 2020, 13:35
Фото: пресс-служба управления МЧС по Белгородской области
Хозяин дома в хуторе Весёлый Прохоровского района стал жертвой пожара, который произошёл рано утром 8 июня. Соседи пытались помочь 63-летнему мужчине и разбили окно, но из-за сильного дыма и высокой температуры не смогли попасть в помещение.

Прибывшие на место пожарные вскрыли дверь и приступили к тушению. На полу в комнате возле печи они нашли погибшего мужчину. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Спасателям удалось потушить пламя до того, как оно перекинулось на соседние дома.

Вечером этого же дня на пульт ЕДДС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в посёлке Новосадовый Белгородского района. Огонь повредил бытовую технику на кухне. Возможной причиной пожара специалисты считают нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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