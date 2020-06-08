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Белгородец украл телефон из рук 9-летней девочки

8 июня 2020, 07:36
Фото: ИА "Бел.Ру"
Полиция задержала 33-летнего жителя Белгородского района, который днём ограбил маленькую девочку. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мама потерпевшей.

По её словам, неизвестный украл у 9-летней дочери мобильный телефон стоимостью примерно 2,5 тыс. рублей. Через час сотрудники ППС задержали подозреваемого — им оказался ранее судимый мужчина, сообщили в региональном УМВД.

Выяснилось, что в одном из дворов Белгорода он подсел на скамейку к двум девочкам, рядом с одной из которых лежал мобильный. Школьницы ушли, но одна из них вспомнила о забытом телефоне и вернулась. Как только она взяла мобильный в руки, злоумышленник выхватил его и убежал.

Похищенное имущество полицейские изъяли, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. За грабёж ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом.

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