Белгородец украл телефон из рук 9-летней девочки

Выяснилось, что в одном из дворов Белгорода он подсел на скамейку к двум девочкам, рядом с одной из которых лежал мобильный. Школьницы ушли, но одна из них вспомнила о забытом телефоне и вернулась. Как только она взяла мобильный в руки, злоумышленник выхватил его и убежал.